10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

El INDEC informó que el índice de precios al consumidor fue de 1,9% en agosto. El presidente y el ministro de Economía destacaron la desaceleración y remarcaron que es la más baja en siete años.

Por
Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo
Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron este miércoles los datos de inflación de agosto difundidos por el INDEC. El índice de precios al consumidor registró una suba del 1,9% y se ubicó por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo.

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato
Te puede interesar:

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Luis Caputo. Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió Milei en su cuenta de X.

image

Acto seguido retuiteó una publicación de Caputo en la que el ministro destacó:

“Inflación Agosto: 1,9%. El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses seguidos de inflación por debajo del 2% mensual”.

“La inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente”.

“La variación para la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total fue del 1% mensual”.

“La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%, la más baja desde julio de 2018, con 16 meses consecutivos de desaceleración”.

“La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período desde 2020”.

image

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el resultado de la licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno logró bajar las tasas y renovó el 90% de los vencimientos

El Gobierno ratificó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. 

Tres vetos, distintos costos: Garrahan, ATN y las señales detrás del rechazo oficial

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

El Presidente firmará los vetos.

El Gobierno ratifica que vetará las leyes de emergencia en el Garrahan, financiamiento universitario y ATN

play

Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

play

Señal para los gobernadores: Milei rearmó el Ministerio del Interior y designó al frente a Lisandro Catalán

Rating Cero

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

últimas noticias

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Hace 11 minutos
Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 14 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 14 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 16 minutos
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Hace 27 minutos