El INDEC informó que el índice de precios al consumidor fue de 1,9% en agosto. El presidente y el ministro de Economía destacaron la desaceleración y remarcaron que es la más baja en siete años.

Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , celebraron este miércoles los datos de inflación de agosto difundidos por el INDEC. El índice de precios al consumidor registró una suba del 1,9% y se ubicó por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo.

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Luis Caputo. Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió Milei en su cuenta de X.

Acto seguido retuiteó una publicación de Caputo en la que el ministro destacó:

“Inflación Agosto: 1,9%. El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses seguidos de inflación por debajo del 2% mensua l”.

“La inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente”.

“La variación para la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total fue del 1% mensual”.

“La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%, la más baja desde julio de 2018, con 16 meses consecutivos de desaceleración”.

“La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período desde 2020”.