10 de enero de 2026 Inicio
Atención AUH de ANSES: quiénes cobran $1.261.997 en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que cobra este monto en el primer mes del año.

Anses informó que un grupo de beneficiarios de la AUH cobra $1.261.997 en enero 2026.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social inició el calendario de pagos de enero.
  • Las familias titulares de la AUH este mes cobrarán $1.261.997,20 por el monto de la asignación más el pago liberado del 20% retenido durante el año pasado y la Tarjeta Alimentar.
  • Los haberes se entregan según el último número de DNI de cada beneficiario.
  • Durante el primer mes del año 2026, el monto de la AUH con el descuento del 20% es de $100.414

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a entregar $1.261.997,20 a un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de las familias compuestas por cuatro hijos menores, y dicho monto corresponde a la suma de la prestación más la Tarjeta Alimentar y el pago de la presentación de la Libreta AUH.

Anses informó cuáles son los beneficiarios que cobran $1.550.481.
ANSES entrega $1.550.481 a titulares de la AUH en enero 2026: tomá nota

AUH ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó la fecha límite para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Para enero de 2026, el importe de la AUH fue actualizado a $125.518 conforme a la Resolución 380/2025. De ese total, Anses solo paga el 80%, es decir $100.414,40, y retiene el 20% restante, que luego se otorga al cumplirse los requisitos sanitarios y educativos con la presentación de la Libreta AUH.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026

El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069,40 por hijo.

ANSES Tarjeta alimentar
Esta medida se suma a otras novedades, como el aumento para los jubilados.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Durante enero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de Anses.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero
