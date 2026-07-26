27 de julio de 2026 Inicio
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Kristalina Georgieva llega este lunes al país en una señal de respaldo al Gobierno

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá con el presidente Javier Milei y otros funcionarios. También mantendrá encuentros con empresarios del sector privado y visitará el yacimiento de Vaca Muerta.

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Kristalina Georgieva intentará respaldar el plan económico de Milei y Caputo.

Kristalina Georgieva intentará respaldar el plan económico de Milei y Caputo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará este lunes al país para iniciar una visita oficial de tres días. Invitada por el presidente Javier Milei, la funcionaria intentará dar un fuerte respaldo político al rumbo económico.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Foto de archivo.
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La máxima autoridad del organismo multilateral cumplirá una agenda reservada hasta el miércoles. El itinerario de actividades contempla reuniones con funcionarios, encuentros con empresarios del sector privado y una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta.

El lunes a las 14, Georgieva mantendrá una reunión con el presidente Milei, mientras que a las 14.30 lo hará con el Gabinete ampliado.

El viaje de la economista ocurre en un momento decisivo para el programa acordado entre el país y la entidad financiera. Si bien la institución destacó los avances en materia de estabilización, desinflación y recuperación de la actividad, la cúpula técnica mantiene el monitoreo sobre el plan estatal.

Entre los principales focos de atención, el Fondo sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas y el ritmo fiscal. A su vez, los técnicos del organismo vigilan el nivel de reservas internacionales del Banco Central y el cumplimiento de las reformas fijadas con el Poder Ejecutivo.

Reservas, equilibrio fiscal y reformas estructurales: el plan del FMI para la Argentina

Además de respaldar el plan económico del Poder Ejecutivo, la visita de Georgieva busca impulsar un paquete de reformas estructurales como la sanción de una nueva Carta Orgánica para el Banco Central con el fin de prohibir el auxilio financiero al Tesoro y dotar de mayor autonomía a la autoridad monetaria.

El paquete de medidas promovido por la institución abarca también la continuidad del superávit fiscal, la desregulación de mercados y la expansión del crédito financiero interno. Con estas señales, la cúpula del organismo apunta a transmitir previsibilidad a los inversores internacionales frente a la volatilidad de los mercados globales y los conflictos geopolíticos.

Pese al acompañamiento institucional, los técnicos del organismo observan con cautela la capacidad de la Argentina para acumular divisas en el Banco Central sin descuidar las metas de gasto. En ese marco, el FMI monitorea el nivel de recaudación tributaria, el impacto de la desinflación sobre la caja estatal y el avance de las iniciativas oficiales en el Congreso.

El FMI proyecta un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027

En el plano macroeconómico, el informe de Panorama Económico Mundial ratificó una proyección de crecimiento del 3,5 % para la economía argentina en 2026 y de 4 % para 2027. La estimación oficial ubica la expansión del país por encima de la media proyectada para América Latina y el Caribe, calculada en un 2,4 % para el presente ejercicio.

El pronóstico del organismo resulta superior a las expectativas del sector privado local reflejadas en los relevamientos del mercado. Mientras las consultoras privadas proyectan un alza del producto bruto interno cercano al 3 %, la entidad financiera internacional ratificó su previsión sustentada en la desaceleración de la inflación y la estabilización de los indicadores generales.

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