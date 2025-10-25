Bono para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto me corresponde en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuánto cobra cada beneficiario por el extra mensual.

Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.

El aumento incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,1% para los jubilados en noviembre. Además, explicó los montos del bono de refuerzo de ingresos que reciben los titulares en base a sus ingresos. Los titulares de la mínima reciben el extra completo de $70.000.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La actualización del 2,1% elevará el monto de la jubilación mínima a $333.150,65 en noviembre.

El beneficio también se complementará con la continuidad de l bono de refuerzo de $70.000, que alcanza a los titulares con ingresos más bajos . De esta forma, quienes cobran la mínima pasarán a cobrar un total de $403.150,65.

Bono de ANSES: variabilidad del monto en noviembre 2025

Cobran el bono los titulares de la jubilación mínima, es decir, quienes cobran $333.150.

Quienes perciban entre $333.150 y $403.150 recibirán un bono variable que compensará la diferencia hasta alcanzar el total de $403.150.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $363.150, le corresponderá un bono de $40.000. Quienes superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.