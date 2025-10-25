Bono para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto me corresponde en noviembre 2025

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los jubilados de la mínima volverán a cobrar en noviembre el bono completo de $70.000, mientras que los que cobran un poco más recibirán un monto menor proporcional hasta llegar a $403.150.
- Para el próximo mes, la actualización será del 2,1%, derivada del índice de inflación de septiembre, y elevará la jubilación mínima a $333.150,65.
- El incremento corresponde al ajuste mensual establecido por la nueva fórmula de movilidad basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El aumento incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.