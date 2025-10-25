25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Bono para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto me corresponde en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuánto cobra cada beneficiario por el extra mensual.

Por
Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.

Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los jubilados de la mínima volverán a cobrar en noviembre el bono completo de $70.000, mientras que los que cobran un poco más recibirán un monto menor proporcional hasta llegar a $403.150.
  • Para el próximo mes, la actualización será del 2,1%, derivada del índice de inflación de septiembre, y elevará la jubilación mínima a $333.150,65.
  • El incremento corresponde al ajuste mensual establecido por la nueva fórmula de movilidad basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

  • El aumento incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Anses confirmó si hay aumento en el Complemento Leche o no en noviembre.
Te puede interesar:

Complemento Leche de ANSES: ¿hay aumento en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,1% para los jubilados en noviembre. Además, explicó los montos del bono de refuerzo de ingresos que reciben los titulares en base a sus ingresos. Los titulares de la mínima reciben el extra completo de $70.000.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES

La actualización del 2,1% elevará el monto de la jubilación mínima a $333.150,65 en noviembre.

El beneficio también se complementará con la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, que alcanza a los titulares con ingresos más bajos. De esta forma, quienes cobran la mínima pasarán a cobrar un total de $403.150,65.

Bono de ANSES: variabilidad del monto en noviembre 2025

Cobran el bono los titulares de la jubilación mínima, es decir, quienes cobran $333.150.

Quienes perciban entre $333.150 y $403.150 recibirán un bono variable que compensará la diferencia hasta alcanzar el total de $403.150.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $363.150, le corresponderá un bono de $40.000. Quienes superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó quiénes cobran el bono de $70.000.

Bono de $70.000 de ANSES: chequeá si sos uno de los 3 grupos que pueden cobrarlo en noviembre 2025

El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.

De cuánto es el bono de ANSES para jubilados que superan la mínima en octubre 2025

El beneficio alcanza a familias con uno, dos o más hijos y se otorga de forma automática.

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La PNC garantiza cobertura médica y acceso a la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias.

ANSES paga $403.085 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

El Complemento Leche de Anses busca garantizar la nutrición infantil en hogares vulnerables.

El extra para la AUH de ANSES que aumenta en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de octubre

Rating Cero

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

La actriz  se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

últimas noticias

Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Hace 6 minutos
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hace 7 minutos
Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Hace 15 minutos
Sus materiales resistentes le permiten soportar temperaturas de hasta 290 grados. 

¿Adiós a los bomberos? El robot con forma de perro que apaga incendios

Hace 21 minutos
Tips simples para mantener la casa limpia y ordenada.

Cómo hacer para tener la casa limpia si vivís con gatos

Hace 25 minutos