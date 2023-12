Blanqueo, moratoria y reforma fiscal, el nuevo paquete de medidas que prepara Javier Milei

El autor del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno libertario informó además que organismos públicos como el Incaa no van a cerrar pero anunció que sufrirán modificaciones. "Hay un enfoque militarístico y autoritario en lo cultural y el Estado cuando avanza con discrecionalidad contra la cultura mata a la cultura. Hay que hacer mecanismos por los organismos financien a la cultura sin que la política se pueda meter, dejar de ser propagandísticos, y darle independencia. Va a cambiar la manera en la que se dan los subsidios", expresó.

Sturzenegger defendió la constitucionalidad del DNU

En la entrevista Sturzenegger también defendió la legalidad y constitucionalidad del DNU anunciado por el presidente Milei y destacó que la norma "va contra las castas" ya que "amplía las libertades para que la gente pueda decidir sus contratos".

"La forma en la que está hecho es la que permite la Constitución y punto", afirmó el expresidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

El economista se refirió a la "situación de emergencia que vive la Argentina" y mencionó que "está previsto en la Constitución que el Presidente puede emitir un decreto bajo estas circunstancias".

"El DNU es un cambio general de régimen y a partir de ahí se entiende la transversalidad que tiene por la situación de emergencia por lo cual está legalizado por la Constitución" dijo, pero no quiso entrar en más detalles ya que "eso sería entrar en la cancha que quiere la oposición", quien analiza planteos de inconstitucionalidad de la norma.

Para Sturzenegger, el decreto "de alguna manera va contra las castas" y lo hace promoviendo la competencia. "A los sindicatos, por ejemplo, no les decimos no pueden tener obra social, les decimos no pueden ser un peaje forzoso. Tienen que competir con otros", indicó.

"Acá no se le está imponiendo nada a nadie, es más libertad. El Presidente quiso dar una señal fuerte de cambio de rumbo, esa señal tiene que ser integral, y eso quiere decir que las cosas se organicen de distinta manera" donde "la judicialización va a exponer a las castas a revelar los privilegios que Milei les toca", dijo.