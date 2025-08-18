18 de agosto de 2025 Inicio
Becas Progresar de ANSES: requisitos para seguir cobrando en lo que queda de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son las condiciones fundamentales para acceder a esta prestación.

Anses definió los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó cuáles son los requisitos fundamentales que deben cumplir aquellas personas que quieran acceder al cobro de las Becas Progresar en lo que queda del año 2025. Si bien cada línea tiene sus propias condiciones, hay una condición específica que tiene que ver con el nivel de ingresos de cada familia.

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  
Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

El incumplimiento resultará en la anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Qué son las Becas Progresar de ANSES

Las Becas Progresar son un programa creado para garantizar que jóvenes argentinos puedan continuar o completar sus estudios, incluso frente a limitaciones económicas. Estas becas están disponibles para estudiantes en diversos niveles, incluyendo la educación obligatoria, superior y profesional.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES

El plan se divide en tres líneas principales, y cada una de ellas está destinada a grupos diferentes: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.

  • Progresar Obligatorio: para jóvenes de 16 a 24 años, argentinos nativos o naturalizados con residencia mínima de dos años en el país, que estén cursando en una institución reconocida y sin materias pendientes.
  • Progresar Superior: orientado a estudiantes de nivel terciario o universitario, con un rango de edad de 17 a 24 años (hasta 30 si están cursando), y sin límite para quienes estudian enfermería. Requiere estar inscripto en un establecimiento público y tener aprobado el secundario.
  • Progresar Trabajo: destinado a personas de 18 a 24 años, con extensión a 35 si tienen hijos a cargo o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Deben realizar cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el CoNETyP.

Además, en todas las líneas, el ingreso familiar mensual no puede superar los $966.000, equivalente a tres salarios mínimos. Es obligatorio contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual a nombre del beneficiario para recibir el pago.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025

En agosto 2025, los estudiantes de Progresar Enfermería perciben $35.000 completos.

En las demás modalidades, se deposita el 80% del monto mensual, es decir que son $28.000, mientras que el 20% restante se libera al final del ciclo lectivo, una vez que se presente la certificación de regularidad académica.

Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El calendario de pagos del mes termina hoy, y cobran los beneficiarios con DNI terminado en 8 y 9.

Anses difundió el nuevo monto de la AUH para el mes de septiembre.

AUH de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025 con aumento incluido

La ANSES fijó en $115.064,72 el nuevo monto de la AUH desde septiembre 2025.

ANSES acaba de confirmar que depositará $115.064 a este grupo en septiembre 2025 por un aumento

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 18 de agosto

El pago de la Libreta AUH se acredita hasta 60 días después de la presentación.

ANSES paga un bono de $188.069 a la AUH: los motivos

El bono extra corresponde al 20% retenido por Anses durante el año anterior.

Atención AUH de ANSES: podés cobrar un bono extra de $376.138

El bono se acredita una sola vez al año, después de que el organismo valida la libreta, y se deposita junto con los haberes mensuales

El bono de ANSES de $612.401 que se paga por única vez: quiénes pueden acceder

