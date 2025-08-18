Becas Progresar de ANSES: requisitos para seguir cobrando en lo que queda de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son las condiciones fundamentales para acceder a esta prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó cuáles son los requisitos fundamentales que deben cumplir aquellas personas que quieran acceder al cobro de las Becas Progresar en lo que queda del año 2025. Si bien cada línea tiene sus propias condiciones, hay una condición específica que tiene que ver con el nivel de ingresos de cada familia.

Las Becas Progresar son un programa creado para garantizar que jóvenes argentinos puedan continuar o completar sus estudios, incluso frente a limitaciones económicas. Estas becas están disponibles para estudiantes en diversos niveles, incluyendo la educación obligatoria, superior y profesional.

El incumplimiento resultará en la anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El plan se divide en tres líneas principales, y cada una de ellas está destinada a grupos diferentes: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo .

Además , en todas las líneas, el ingreso familiar mensual no puede superar los $966.000, equivalente a tres salarios mínimos. Es obligatorio contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual a nombre del beneficiario para recibir el pago.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025

En agosto 2025, los estudiantes de Progresar Enfermería perciben $35.000 completos.

En las demás modalidades, se deposita el 80% del monto mensual, es decir que son $28.000, mientras que el 20% restante se libera al final del ciclo lectivo, una vez que se presente la certificación de regularidad académica.

Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El calendario de pagos del mes termina hoy, y cobran los beneficiarios con DNI terminado en 8 y 9.