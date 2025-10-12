Ayuda Escolar de ANSES: monto de octubre 2025

Aunque ya estamos en octubre, cerca del cierre del ciclo lectivo 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que las personas que aún no hayan tramitado la Ayuda Escolar Anual están a tiempo de presentar el certificado escolar de sus hijos hasta el 31 de diciembre.
Este refuerzo extraordinario se paga una vez al año a las familias que tienen hijos menores de edad o hijos con discapacidad que concurren a algún establecimiento educativo. Empieza a pagarse en marzo, pero el trámite está abierto durante todo el año para quienes se demoren en presentar la documentación.
El objetivo de la Ayuda Escolar de ANSES es ayudar a las familias a afrontar los gastos económicos que implica el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, ya sea en cuanto a útiles, ropa, transporte u otros rubros. El trámite se puede realizar de forma gratuita a través del sitio oficial del organismo.
Qué es la Ayuda Escolar de ANSES
La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un apoyo económico extraordinario que se paga una vez por año a las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en edad escolar. La recibe uno de los progenitores.
madres anses auh ayuda escolar
Freepik
Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES
La Ayuda Escolar de ANSES está dirigida a personas con hijos a cargo que perciban la AUH o SUAF. El menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive, y asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario).
En el caso de los hijos e hijas con discapacidad, no hay límite de edad. El único requisito es que asistan a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial, o reciban apoyo de maestros particulares, o concurran a talleres protegidos o de formación laboral, o reciban rehabilitación.
Monto de la Ayuda Escolar 2025 de ANSES en octubre 2025
La Ayuda Escolar Anual de ANSES se cobra una vez por año y, en el caso del ciclo lectivo 2025, el monto es de $85.000 por hijo, aunque puede variar según el régimen de asignación y la zona del país donde viva el beneficiario. Para percibirla, es necesario presentar el certificado escolar todos los años.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar de ANSES
El trámite para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES es gratuito y puede realizarse a través del sitio web o la app de Mi ANSES.
- Ingresar a la sección "Hijos" y hacer clic en "Presentar un Certificado Escolar" para obtener el formulario para cada hijo.
- Elegir "Generar Certificado", completar los datos requeridos y seleccionar "Generar".
- Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.
- Una vez que el certificado esté completo y con las firmas, sacarle una foto nítida.
- Ingresar nuevamente en Mi ANSES, "Hijos", "Presentar un Certificado Escolar". Seleccionar "Subir Certificado" y cargar la foto del formulario completo y firmado.