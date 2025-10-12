Ayuda Escolar de ANSES: monto de octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que el trámite para recibir el beneficio anual está abierto hasta fines de diciembre. Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo.

La fecha límite para tramitar la Ayuda Escolar de ANSES es el 31 de diciembre. Freepik

Aunque ya estamos en octubre, cerca del cierre del ciclo lectivo 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que las personas que aún no hayan tramitado la Ayuda Escolar Anual están a tiempo de presentar el certificado escolar de sus hijos hasta el 31 de diciembre.

ANSES entrega un triple bono a varios beneficiarios antes de las elecciones de octubre 2025: quiénes pueden acceder

Este refuerzo extraordinario se paga una vez al año a las familias que tienen hijos menores de edad o hijos con discapacidad que concurren a algún establecimiento educativo. Empieza a pagarse en marzo, pero el trámite está abierto durante todo el año para quienes se demoren en presentar la documentación.

El objetivo de la Ayuda Escolar de ANSES es ayudar a las familias a afrontar los gastos económicos que implica el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, ya sea en cuanto a útiles, ropa, transporte u otros rubros. El trámite se puede realizar de forma gratuita a través del sitio oficial del organismo.

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un apoyo económico extraordinario que se paga una vez por año a las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en edad escolar. La recibe uno de los progenitores.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar de ANSES está dirigida a personas con hijos a cargo que perciban la AUH o SUAF. El menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive, y asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario).

En el caso de los hijos e hijas con discapacidad, no hay límite de edad. El único requisito es que asistan a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial, o reciban apoyo de maestros particulares, o concurran a talleres protegidos o de formación laboral, o reciban rehabilitación.

Monto de la Ayuda Escolar 2025 de ANSES en octubre 2025

La Ayuda Escolar Anual de ANSES se cobra una vez por año y, en el caso del ciclo lectivo 2025, el monto es de $85.000 por hijo, aunque puede variar según el régimen de asignación y la zona del país donde viva el beneficiario. Para percibirla, es necesario presentar el certificado escolar todos los años.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar de ANSES

El trámite para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES es gratuito y puede realizarse a través del sitio web o la app de Mi ANSES.