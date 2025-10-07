7 de octubre de 2025 Inicio
Cómo saber si me corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma verificar esta información de forma online.

Por
Anses definió cómo averiguar a quiénes les corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Ayuda Escolar Anual todos los años. En ese sentido, el organismo indicó de qué forma se puede averiguar a quiénes les corresponde cobrar este beneficio destinado a las compras que conlleva cada inicio lectivo.

Ayuda Escolar ANSES
El Gobierno, a través del organismo de seguridad social, ofrece un refuerzo económico destinado a ayudar con las compras al inicio del año escolar.

El Gobierno, a través del organismo de seguridad social, ofrece un refuerzo económico destinado a ayudar con las compras al inicio del año escolar.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Este beneficio está dirigido a beneficiarios de:

  • Asignación Familiar por Hijo
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
  • Asignación Universal por Hijo
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Para iniciar el proceso y descargar el formulario escolar, los beneficiarios deben ingresar directamente al sitio web oficial de Anses y seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.
  • El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Ayuda Escolar 2025 de ANSES: cómo saber si me corresponde

Los titulares pueden verificar su situación accediendo a Mi ANSES y revisando la sección "Mis Asignaciones". Si el Certificado Escolar no está registrado, deberá presentarse para habilitar el cobro.

