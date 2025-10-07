Cómo saber si me corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Ayuda Escolar Anual todos los años. En ese sentido, el organismo indicó de qué forma se puede averiguar a quiénes les corresponde cobrar este beneficio destinado a las compras que conlleva cada inicio lectivo.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
Este beneficio está dirigido a beneficiarios de:
Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
Para iniciar el proceso y descargar el formulario escolar, los beneficiarios deben ingresar directamente al sitio web oficial de Anses y seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".
- Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.
- Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
- Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.
- El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.
Ayuda Escolar 2025 de ANSES: cómo saber si me corresponde
Los titulares pueden verificar su situación accediendo a Mi ANSES y revisando la sección "Mis Asignaciones". Si el Certificado Escolar no está registrado, deberá presentarse para habilitar el cobro.