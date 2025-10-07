Cómo saber si me corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma verificar esta información de forma online. Por







Anses definió cómo averiguar a quiénes les corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Ayuda Escolar Anual todos los años. En ese sentido, el organismo indicó de qué forma se puede averiguar a quiénes les corresponde cobrar este beneficio destinado a las compras que conlleva cada inicio lectivo.

Ayuda Escolar ANSES El Gobierno, a través del organismo de seguridad social, ofrece un refuerzo económico destinado a ayudar con las compras al inicio del año escolar. ANSES

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES Este beneficio está dirigido a beneficiarios de:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES Para iniciar el proceso y descargar el formulario escolar, los beneficiarios deben ingresar directamente al sitio web oficial de Anses y seguir estos pasos: