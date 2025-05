Becas Progresar de ANSES: cómo saber si me rechazaron la solicitud y qué tengo que hacer

El organismo previsional que ahora está a cargo de Fernando Bearzi explica que en la mayoría de los casos, el problema no está en los requisitos socioeconómicos, sino en la falta de certificación académica por parte de la institución educativa, un paso obligatorio para acceder al beneficio.

Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano, junto con Anses, habilitó una instancia de reclamos para quienes fueron rechazados por motivos académicos. Esta opción está disponible hasta el lunes 26 y está dirigida exclusivamente a estudiantes de nivel primario y secundario que cumplieron con los requisitos generales, pero cuya condición de alumno regular todavía no fue validada por su escuela.

Becas Progresar ANSES Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 146/2024 publicada en el Boletín Oficial. ANSES

Cómo saber si me rechazaron la solicitud a las Becas Progresar de ANSES

El motivo más frecuente de rechazo es que los datos académicos informados al momento de la inscripción no fueron certificados por la institución educativa. Muchos estudiantes reciben el siguiente mensaje desde la plataforma oficial: “Tu solicitud a Progresar no puede ser procesada debido a que los datos académicos informados en la inscripción no fueron certificados por la institución de pertenencia”.

Esto genera confusión, sobre todo entre quienes cambiaron de escuela recientemente y tienen información desactualizada en el sistema.

Quienes estén en esa situación deben seguir una serie de pasos a seguir para verificar el estado y, si corresponde, iniciar el reclamo:

Ingresá a la plataforma oficial de Becas Progresar con tu usuario de Mi Argentina.

Una vez dentro, consultá el estado de tu solicitud: puede figurar como aprobada, observada o rechazada.

Si aparece como rechazada u observada, el sistema te va a habilitar un formulario de reclamo.

Completá el formulario, detallando la situación para que tu caso sea reevaluado por ANSES.

Paralelamente, contactá a tu escuela para asegurarte de que actualizaron correctamente tus datos académicos.

Desde el Gobierno aclaran que esta instancia no es una nueva convocatoria, sino una oportunidad para quienes ya se anotaron, pero quedaron afuera por motivos administrativos. Por eso es fundamental que actúes antes del 26 de mayo, fecha en la que cierra esta etapa de reclamos.

Cómo reclamar por las Becas Progresar de ANSES

Además del formulario de reclamo, hay otra herramienta útil para verificar si el beneficio sigue activo: la Certificación Negativa. Es un comprobante que se puede consultar online para saber si se figura como beneficiario de la beca.

Para hacerlo, hay que ingresar a Mi Anses con tu CUIL y clave de seguridad, elegir la opción “Certificación Negativa”, cargar el CUIL y seleccionar el período de abril de 2025. Si ves que la beca figura en color rojo, eso significa que sigue activa y que el pago se va a realizar según el calendario previsto.

También es recomendable revisar cuál es la beca de pago asignada. En algunos casos, Anses puede cambiarla respecto a la elegida durante la inscripción, y eso puede generar confusiones al momento de cobrar.

Es clave que no dejes pasar los plazos. Hacer el reclamo y verificar tus datos a tiempo puede evitar que pierdas el beneficio. Y si no llegaste a inscribirte en la primera convocatoria, vas a tener que esperar hasta agosto, cuando se habilite el segundo llamado de Progresar 2025.