Quién fue Carlos Sexton, el primer romance de Moria Casán Un repaso sobre la persona que acompañó a la diva argentina durante una etapa fundamental previa a la gran popularidad. Agregar C5N en









La historia del primer romance de la diva.

Impulsado por el enorme furor y la repercusión que genera la serie sobre su vida, el interés por el pasado afectivo de Moria Casán volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática. A lo largo de su icónica trayectoria en la farándula argentina, la diva supo construir una figura tan pública como enigmática sobre sus vínculos más reservados. Sin embargo, en distintas intervenciones periodísticas, la artista suele diferenciar con precisión los hitos de su historial amoroso, rescatando pasajes de su juventud previos a la llegada de la gran popularidad.

En ese recorrido emocional sobresale la figura de Carlos Sexton, señalado históricamente como el primer gran romance en la vida de la diva de los escenarios. Este vínculo inicial antecedió a la explosión de su carrera en la revista porteña y representó una etapa determinante en su formación personal. A través de distintas charlas, la actriz recordó a este amor de juventud como una relación que dejó una huella profunda en su mirada sobre el afecto, distinguiéndolo claramente de sus parejas posteriores más mediáticas.

A pesar del paso de las décadas, la historia junto a Sexton se mantuvo al resguardo del gran público hasta la llegada de la reciente producción audiovisual. La fascinación que despierta este capítulo inédito radica en descubrir los aspectos más íntimos de Moria Casán. De esta manera, el rescate de este romance pionero permite comprender la génesis sentimental de la diva, un aspecto clave que hoy cautiva a las nuevas audiencias.

Quién fue Carlos Sexton, el primer ex de Moria Casán Carlos Sexton, apodado cariñosamente como "El Piojo", nació y vivió en la ciudad bonaerense de Junín, donde transcurrió su etapa escolar antes de trasladarse hacia Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consolidó su camino profesional como un exitoso empresario que se encargaba de representar jugadores de futbol. Además, el hombre era hermano de un general de brigada y le llevaba aproximadamente dos décadas de diferencia de edad a la joven diva.

La historia entre la estrella y el empresario comenzó en el ámbito estrictamente profesional cuando él decidió contratar sus servicios laborales. A pesar de que el hombre se encontraba casado al momento de ese primer encuentro, la atracción física y mental entre ambos resultó inmediata. Ese acercamiento de trabajo mutó rápidamente en un noviazgo formal que se extendió por una década.

A lo largo de esos diez años de intensa pasión, la pareja compartió numerosos viajes por el mundo entero y se radicó durante un tiempo prolongado en distintas ciudades de Europa. Esta convivencia internacional y el ritmo de vida compartido consolidaron una de las etapas más significativas e intensas en la juventud de la vedette, marcando a fuego su trayectoria afectiva. La propia artista reconoció públicamente que aquella etapa junto a Sexton representó el período donde experimentó la mayor felicidad sentimental de su vida. El recuerdo de "El Piojo" quedó guardado como el de un compañero fundamental que la acompañó en los inicios de su carrera, dejando una huella imborrable antes de la llegada de sus posteriores parejas mediáticas.