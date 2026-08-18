Cortes de calles este domingo en puntos clave de la ciudad por la Media Maratón de Buenos Aires

Miles de corredores volverán a movilizar la Ciudad durante el fin de semana, con un despliegue que alterará la circulación desde temprano en distintos puntos porteños.

La Media Maratón porteña será de los eventos más importantes del año.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Media Maratón , que este domingo 23 de agosto reunirá a miles de corredores y modificará la circulación en distintos puntos porteños. La largada y la llegada estarán ubicadas en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego , en Palermo .

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La competencia tendrá 21 kilómetros y atravesará sectores centrales, históricos y turísticos de la Ciudad. Por el paso de los participantes, se implementará un operativo especial con interrupciones de tránsito que alcanzarán a avenidas de gran circulación durante la mañana.

Los cortes estarán vinculados principalmente al recorrido de la carrera, que comenzará en Figueroa Alcorta y Dorrego y avanzará hacia el centro porteño. Entre las arterias alcanzadas aparecen Carlos Pellegrini, Corrientes, Leandro N. Alem, Rivadavia y Diagonal Norte, antes del ingreso a la zona de Plaza de Mayo .

El operativo continuará por Carlos Pellegrini, Avenida Belgrano, Diagonal Sur, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón e Independencia . De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, habrá interrupciones totales, parciales y sucesivas a medida que avance la competencia, además de afectaciones en calles transversales.

Uno de los sectores centrales será la Avenida 9 de Julio , por donde los corredores circularán en sentido norte hasta Arroyo. La zona del Obelisco quedará así dentro de la traza y será también uno de los puntos previstos para acompañar a los participantes durante la competencia.

En el tramo final, el recorrido tomará Arroyo, Carlos Pellegrini, Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento y nuevamente Figueroa Alcorta hasta la meta. Las afectaciones alcanzarán especialmente a Palermo, Recoleta, Retiro, Microcentro y sectores del Casco Histórico, con cortes previstos desde las primeras horas del domingo y durante el desarrollo de la carrera.

El circuito de la Media Maratón de Buenos Aires 2026

El circuito oficial tendrá 21,097 kilómetros y fue diseñado sobre una traza prácticamente plana y veloz. La largada será a las 8 en Figueroa Alcorta y Dorrego, desde donde los corredores avanzarán hacia Carlos Pellegrini y Corrientes para ingresar posteriormente al área céntrica.

Desde allí, el recorrido pasará por Leandro N. Alem, Rivadavia, Diagonal Norte, Carlos Pellegrini, Belgrano, Diagonal Sur, Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón. El trazado atravesará así algunos de los principales puntos del centro porteño antes de continuar hacia Independencia y la Avenida 9 de Julio.

La carrera seguirá por 9 de Julio hasta Arroyo y luego emprenderá el regreso hacia el norte mediante Carlos Pellegrini y Avenida del Libertador. La última parte incluirá Avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta, hasta completar el recorrido en el mismo punto donde comenzó.

La edición 2026 tendrá además un récord de convocatoria: 31.500 corredores agotaron los cupos disponibles, mientras que entre las figuras internacionales estará el etíope Yomif Kejelcha. El director deportivo de maratones Ñandú, Miguel Seoane, destacó que trabajan en una salida “por nivel de corredor” para darle mayor prolijidad al evento y afirmó: “Preparamos un circuito para que sea muy rápido”.