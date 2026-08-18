18 de agosto de 2026 Inicio
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Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó la renovación de un piloto para 2027

A días del reinicio de la temporada, en la máxima categoría ya dieron a conocer el nombre del corredor que se aseguró su asiento para el año próximo. Aún quedan 9 lugares vacíos.

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El argentino espera novedades sobre su continuidad.

El argentino espera novedades sobre su continuidad.

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Después del parate del verano europeo, la Fórmula 1 vuelve al ruedo y con novedades: confirmaron la renovación de uno de los pilotos que se le vencía el contrato en diciembre. ¿Cuál será el futuro de Franco Colapinto?

Franco Colapinto vuelve a la pista.
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De las 10 butacas que estaban a la espera de la renovación, Alex Albon fue ratificado en su puesto en Williams hasta 2027 luego de acordar una prórroga de contrato por un año, lo que lo llevará a correr su sexta temporada consecutiva con la mítica escudería de la Máxima desde su llegada en 2022.

“Añadiendo más titularidades al récord de Alex Williams. Williams lo ha confirmado a Alex Albon. Permanecerá en el equipo hasta 2027”, indicaron en un posteo en las redes sociales dando un dato que lo pone en la historia del equipo inglés.

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El tailandés se convirtió en el piloto con más carreras de Williams al superar a Nigel Mansell en el Gran Premio de Cataluña. Ya en Hungría, la que fue la última fecha antes del parate en el verano de Europa, Alex llegó al número de 100 GP al volante del equipo.

En esa línea, la propia cuenta de redes del equipo inglés anunció: “Cinco temporadas, más de 100 carreras disputadas, ¡y muchas más por venir! Hoy confirmamos que Alex Albon seguirá compitiendo con nosotros en 2027, extendiendo así su compromiso a largo plazo con el equipo”.

En medio de una temporada compleja para Williams por su antepenúltima posición en el Campeonato de Constructores, la escudería decidió darle un voto de confianza a Albon, aún resta confirmar qué sucederá con su compañero, Carlos Sainz, cuyo vínculo también finaliza a fin de año.

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La Fórmula 1 volverá del receso del verano europeo, pero los movimientos dentro de los equipos no frenan. Tras la confirmación de Alex Albon, que este semestre será clave para 9 pilotos que definen su futuro de cara al año próximo en la máxima categoría del automovilismo.

A Franco Colapinto y otros 8 pilotos se les termina el contrato en diciembre y hay incertidumbre de lo que pueda pasar con las butacas: aunque todavía se está disputando el campeonato y resta buena parte de la temporada 2026, en los boxes ya comenzaron las conversaciones para definir las alineaciones de 2027.

Y en ese contexto, tanto el argentino como Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Lance Stroll, Liam Lawson, Arvin Lindblad, Oliver Bearman y Esteban Ocon deberán sentarse a negociar lo antes posible para asegurarse un lugar en los monoplazas.

Equipos como Alpine, Cadillac, Aston Martin, Williams, Haas o Racing Bulls deberán sentarse a negociar la continuidad o no de sus actuales pilotos, que se encuentran en su último semestre o incluso último año de contrato, y otros ya tienen sus butacas aseguradas.

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