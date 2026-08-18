Polémica con la serie de Moria Casán: la familia de una de sus exparejas iniciará acciones legales El rechazo provocado por el lanzamiento de la serie por parte del entorno de uno de los protagonistas derivará en reclamos ante tribunales. Agregar C5N en









La serie de la diva provocó enojo en la familia de una sus exparejas.

A poco de haberse estrenado Moria, la producción ficcional sobre la trayectoria de Moria Casán quedó envuelta en un severo conflicto. El entorno familiar de Luis Vadalá anunció que recurrirá a los tribunales al entender que el personaje de la expareja de la diva fue representado de forma distorsionada a lo largo de la trama. La novedad se dio a conocer en LAM, el ciclo emitido por América TV, donde el conductor Ángel de Brito reveló que la demanda formal será encabezada por Ingrid Vadalá, hija del comerciante.

En el programa televisivo se difundió el descargo de la hija de 47 años, quien se mostró indignada con la imagen mediática que proyecta la historia sobre su padre. “Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso, sin embargo han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada y si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona”, sostuvo enfáticamente.

La mujer argumentó además que las raíces de barrio y el trabajo de su progenitor fueron retratados dentro del guion de manera despectiva. “Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común. No entiendo cuál fue el fin. Mi papá podría tener mil defectos, pero era un señor, y te lo digo a pesar de haber tenido muchas diferencias con él, lo que nos costó los últimos años de nuestra relación”, manifestó Ingrid, quien remarcó haber presenciado la historia sentimental desde los 12 años.

Por último, la demandante desmintió de plano los pasajes sobre el inicio y final de la relación, asegurando que nada de lo exhibido condice con los hechos verdaderos. Asimismo, rechazó cualquier insinuación respecto de supuestas anomalías patrimoniales tras la ruptura amorosa: “Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación”.

Quién era Luis Vadalá Luis Vadalá fue un comerciante y productor teatral que saltó a la masividad mediática en la década de los noventa por ser la pareja de Moria Casán. Antes de verse inmerso en el universo del espectáculo porteño, se desempeñaba en un taller mecánico y en la compraventa de automóviles. Su noviazgo con la vedette se extendió por once años, conformando una de las duplas más emblemáticas de las revistas de chimentos locales, hasta que la ruptura en 2001 desencadenó un feroz enfrentamiento legal y mediático que incluyó acusaciones de infidelidades y bozales legales.

Con el fin de capitalizar su propio perfil público tras la separación de La One, incursionó brevemente en la televisión, siendo su participación más recordada el ingreso al reality show Gran Hermano Famosos en 2007. A pesar de este intento por consolidar una carrera artística y de producir obras de teatro en Mar del Plata, el mundo del espectáculo nunca terminó de convencerlo. Decidió apartarse de los estudios de televisión por completo para resguardar su privacidad, eligiendo reinsertarse en la vida civil común en el barrio porteño de Flores, donde administró un lavadero de autos y posteriormente atendió en persona una panadería de franquicia local. Falleció el 23 de julio de 2023 a los 69 años de edad. Su figura volvió a cobrar una fuerte vigencia en la agenda de los programas de espectáculos nacionales de la actualidad a raíz de una disputa judicial iniciada por su hija Ingrid. La familia decidió recurrir a la justicia civil para demandar a la productora de la serie biográfica sobre Moria Casán, cuestionando duramente que la ficción muestra una caracterización despectiva, grotesca y deformada de sus vivencias y de su verdadero trato de caballero de barrio