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Quién fue Luis Vadalá, la pareja de Moria Casán que terminó en escándalo por infidelidades

El vínculo entre ambos marcó una década del espectáculo argentino y terminó envuelto en un escándalo de infidelidades. La nueva serie vuelve a darle visibilidad a esa etapa de la vida de la diva.

Fue uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino de los años 90.

Fue uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino de los años 90.

El estreno de Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán disponible en Netflix, volvió a poner el interés en distintas etapas sentimentales de la actriz, entre las que figura su relación con Luis Vadalá. La producción compuesta por ocho episodios, recorre cinco décadas de la trayectoria de Ana María Casanova y recrea a distintas personalidades vinculadas a su historia, entre ellas al propio Vadalá.

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La ficción, dirigida por About Entertainment y protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de la vida de Moria, aborda también su vínculo privado y sus relaciones sentimentales. A lo largo de algunos de sus capítulos se puede ver el romance con Vadalá. Esta historia se trató de uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino de los años 90, que terminó en un escándalo mediático por infidelidades y una fuerte disputa judicial.

Quién fue Luis Vadalá, ex de Moria Casán

La relación entre Moria Casán y Luis Vadalá comenzó en 1990, poco después de que la vedette se separara de Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala. Por entonces, Vadalá se dedicaba a actividades comerciales y mantenía un perfil bajo, alejado por completo de las cámaras y la exposición mediática que caracterizaba a su nueva pareja.

El vínculo con Moria cambió rápidamente esa situación. La pareja comenzó a aparecer en revistas y programas de espectáculos, convirtiéndose en una presencia habitual de la televisión de la época. Durante más de una década, Vadalá compartió con la vedette una vida atravesada por la popularidad y el interés constante de la prensa, aunque esa exposición terminó teniendo consecuencias, ya que reconoció que la relación había afectado su privacidad y sus posibilidades de desarrollar una carrera propia dentro del ambiente artístico, del que había ingresado principalmente por su vínculo sentimental.

La historia llegó a su fin en 2001, tras más de diez años juntos, en medio de fuertes conflictos y una importante repercusión mediática. Moria reconoció públicamente que había atravesado situaciones de infidelidad durante la relación y que, luego de varias discusiones, decidió terminar el vínculo.

La separación se convirtió en uno de los grandes escándalos del espectáculo argentino de comienzos de siglo, con diferencias que llegaron a los programas de televisión y derivaron incluso en una disputa judicial vinculada a las declaraciones que ambos podían hacer públicamente sobre el otro.

Luego de la ruptura, Vadalá intentó mantenerse vinculado al ambiente artístico. En 2007 ingresó a Gran Hermano Famosos, aunque su participación terminó antes de lo previsto por un problema de salud. Su contrato incluía además una cláusula que le impedía hablar sobre Moria con sus compañeros, una condición que reflejaba el peso que aquella relación seguía teniendo en su vida pública. Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, tras permanecer internado varios días en el Hospital Británico.

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