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Profunda tristeza: murió una actriz que participó de icónicas películas y telenovelas

Con más de seis décadas de trayectoria artística, dejó una marca en el ambiente audiovisual. Su familia la despidió de manera íntima.

Una de las figuras pioneras de la televisión y el cine nacional.

Una de las figuras pioneras de la televisión y el cine nacional.

La reconocida actriz colombiana Yamile Humar González falleció el 15 de agosto a los 86 años, según confirmó su hija, la modelo y presentadora Catalina Aristizábal, a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales en las últimas horas. La noticia generó una fuerte conmoción dentro del ambiente artístico local, donde era recordada como una de las figuras pioneras de la televisión y el cine nacional.

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Aristizábal fue la encargada de confirmar el fallecimiento con unas sentidas palabras dedicadas a su madre: "Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda". El mensaje se sumó a un comunicado oficial publicado en la cuenta de la propia actriz, en el que la familia remarcó que Yamile partió rodeada de sus seres queridos.

"Ella se fue como siempre quiso: rodeada del amor de sus hijas, sus nietos y así mismo quisimos que fuera su despedida, íntima, en familia, acompañándola con todo el amor con el que ella nos acompañó siempre", expresó la familia en el mensaje oficial. Además, agradecieron especialmente al equipo médico de la Clínica San Vicente Fundación en Rionegro, institución que acompañó a la actriz durante más de diez años de tratamiento.

La actriz también era hermana del reconocido actor, presentador, libretista y director Alí Humar, fallecido el 29 de junio de 2021, con quien compartió una destacada trayectoria dentro del entretenimiento colombiano a lo largo de varias décadas.

Quién era Yamile Humar

Yamile Humar nació el 22 de julio de 1940 en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, e inició su carrera artística en la década de 1960 con un papel destacado en la película Chambú, junto a los actores Arturo Urrea y Lyda Zamora. Un año después protagonizó Isla de ensueño, considerada la primera producción a color realizada en territorio colombiano, y en 1965 encabezó el elenco de El cráter, del director José Ángel Carbonell.

Con el correr de los años, la actriz dio el salto a la televisión, donde se integró a producciones como Diario de una enfermera, basada en la novela homónima de la escritora española Corín Tellado. Su presencia también se consolidó en seriados como El alférez real, El caballero de Rauzán y Recordarás mi nombre, además de participar en la miniserie Rasputín, la telenovela Pero sigo siendo el rey y la serie Los ejecutivos, todas producciones emitidas por Caracol Televisión.

En la década de 1980, Humar decidió alejarse de la actuación para dedicarse a la literatura, publicando libros como Mil y un secretos de belleza y Mierda, llegué a los 50. Además, incursionó en la radio con programas dedicados a la belleza y la salud, manteniendo su vigencia en los medios pese al paso de los años.

En sus últimos años de vida, la actriz se convirtió en una figura muy activa dentro de las redes sociales, donde acumulaba más de 153 mil seguidores. Allí compartía con humor su experiencia atravesando la vejez, bajo la consigna de que "caminar después de los 80 es como reírse con una costilla rota", además de mostrar su estrecho vínculo con su nieto Mateo, conocido artísticamente como Mossaico.

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