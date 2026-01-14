Babasónicos, Zoe Gotusso y más: como podés hacer para participar por las entradas del Festival Cuenta DNI Se aconseja mantener el correo electrónico abierto para verificar la confirmación del canje y, en caso de agregar un acompañante, contar con su nombre completo y DNI a mano. Por + Seguir en







Cuenta DNI tiene un beneficio especial para disfrutar de la música en 2026. Banco Provincia

El canje de entradas se habilita el 15 de enero a las 11 desde Cuenta DNI.

Las entradas son gratuitas, con cupo limitado y validación con DNI.

Cada usuario puede retirar una entrada y una para un acompañante.

El festival será uno de los eventos destacados del verano. Banco Provincia confirmó de manera oficial la fecha para el canje de entradas del esperado Festival Cuenta DNI. El proceso comienza el próximo jueves 15 de enero a las 11, y los usuarios de la billetera digital pueden gestionar su acceso directamente desde la aplicación o mediante un enlace que se publica en las redes sociales verificadas de la entidad. A los interesados se les aconseja mantener el correo electrónico abierto para verificar la confirmación del trámite y, en caso de asistir con un acompañante, contar con su nombre completo y DNI al momento de realizar la gestión.

Es importante considerar que, aunque las entradas son gratuitas, el cupo se encuentra limitado por la capacidad del predio, por lo que la puntualidad resulta clave para no quedarse sin acceso. Los tickets tienen carácter intransferible, lo que implica que el ingreso el día del evento se valida únicamente con la presentación del DNI físico. Cada usuario puede obtener su entrada y la de un solo acompañante, garantizando una distribución equitativa entre los clientes de la banca pública bonaerense.

CUENTA DNI El festival se consolida como uno de los principales hitos culturales de la temporada de verano en la provincia. Luego del éxito de la edición anterior, que reunió a más de 20 mil personas, la propuesta de este 2026 eleva la apuesta con una grilla que incluye a dos de los artistas más influyentes de la escena actual. Con esta iniciativa, Banco Provincia apunta no solo a celebrar el crecimiento de su billetera digital, sino también a ofrecer un evento de primer nivel que combine música, cultura y beneficios para su comunidad.

Cómo hacer para participar por las entradas al Festival Cuenta DNI Para asegurar un lugar en el Festival Cuenta DNI, el primer paso consiste en seguir de cerca el cronograma oficial del Banco Provincia. El canje de entradas se habilita el próximo jueves 15 de enero a las 11:00 horas y la gestión se realiza desde la aplicación de la billetera digital o a través del enlace que la entidad comparte en sus redes sociales verificadas. Dado que se espera una alta demanda, resulta clave contar con una conexión a internet estable y con la aplicación actualizada para evitar inconvenientes técnicos durante el proceso.

Al momento de efectuar el canje, conviene tener toda la información necesaria preparada para agilizar el trámite. Cada usuario puede gestionar su propia entrada y la de un acompañante, por lo que es necesario disponer del nombre completo y del número de DNI de esa persona. También se recomienda mantener abierta la casilla de correo electrónico para recibir de inmediato la confirmación del canje. Si bien las entradas no tienen costo, el cupo es limitado por la capacidad del predio, por lo que la rapidez marca la diferencia.

Por último, es importante recordar que las entradas son personales e intransferibles, por lo que no admiten cesión ni reventa. El día del evento, el ingreso se habilita únicamente con la presentación del DNI físico, que funciona como medio de validación principal. Luego de una edición anterior que convocó a más de 20 mil personas, la propuesta de este 2026 se perfila como uno de los grandes eventos del verano bonaerense, con artistas de primer nivel y una jornada pensada para el disfrute total. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro. Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.