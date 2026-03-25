Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 26 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber superior al mínimo podrán cobrar este jueves 26 de marzo aquellos cuyo DNI finalice en 4 y 5, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.
ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera quincena.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin importar la finalización de DNI, cobrarán hasta el 10 de abril por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.
ANSES: Desempleo
El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 1 percibirán sus montos, este jueves 26 de marzo de 2026, con terminación de DNI 4 y 5.