20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tres extras de ANSES para jubilados y un dato clave para diciembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó tres adicionales que se acreditarán en próximo mes, junto con el aumento mensual por movilidad.

Por
El aumento previsional de diciembre será del 2

El aumento previsional de diciembre será del 2,3%, según el IPC de octubre.

Pexels
  • Triple extra confirmado para diciembre, con aumento, bono y aguinaldo.
  • Haberes mínimos subirán a $340.745 y los máximos a $2.204.295.
  • El bono de $70.000 se pagará a quienes perciban la mínima o tengan prestaciones sociales compatibles.
  • El aguinaldo se definirá según el haber más alto del semestre, con montos que superan $1.100.000 en los casos máximos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados del sistema nacional recibirán tres extras en diciembre de 2025: el aumento mensual por movilidad, un nuevo bono extraordinario y el pago del aguinaldo. La combinación de estos refuerzos marca un cierre de año con ingresos adicionales para todo el sector previsional.

Anses explicó quiénes cobran un extra de $81.936 en diciembre.
Te puede interesar:

ANSES deposita $81.936 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses - Jubilación
El bono de $70.000 alcanzará a jubilados de haberes mínimos, PUAM y PNC.

El bono de $70.000 alcanzará a jubilados de haberes mínimos, PUAM y PNC.

Aumenta la jubilación de ANSES en diciembre 2025

El primer extra corresponde al incremento automático que se aplica cada mes según la movilidad basada en la inflación de dos períodos atrás. Con el IPC de octubre, que fue del 2,3%, los haberes registrarán una nueva suba. La jubilación mínima quedará en $340.745, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.204.295. Este ajuste impactará también en las pensiones no contributivas y demás prestaciones alcanzadas por el mismo esquema.

Bono de $70.000 de ANSES

El segundo refuerzo será un bono de $70.000, que ANSES entregará nuevamente en diciembre para reforzar el poder adquisitivo de los jubilados con ingresos más bajos. Accederán al monto completo quienes cobren la jubilación mínima, así como los titulares de PUAM y PNC. En casos de haberes superiores al mínimo, el bono será variable y se ajustará para que el ingreso total alcance los $410.745.

Aguinaldo de ANSES para jubilados

El tercer extra es el medio aguinaldo, correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC). Este monto equivale al 50% del haber más alto recibido durante el último semestre. Con la actualización prevista, los jubilados con haberes mínimos percibirán alrededor de $170.372, mientras que quienes cobran el haber máximo recibirán aproximadamente $1.102.147.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI 0: 9/12.

  • DNI 1: 10/12.

  • DNI 2 y 3: 11/12.

  • DNI 4 y 5: 12/12.

  • DNI 6 y 7: 15/12.

  • DNI 8 y 9: 16/12.

Anses - Jubilación
El aguinaldo se calculará sobre el haber más alto del semestre, con montos que superan el millón de pesos en los haberes máximos.

El aguinaldo se calculará sobre el haber más alto del semestre, con montos que superan el millón de pesos en los haberes máximos.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 17/12.

  • DNI 2 y 3: 18/12.

  • DNI 4 y 5: 19/12.

  • DNI 6 y 7: 22/12.

  • DNI 8 y 9: 23/12.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses entregará un extra de $52.250 en diciembre.

Extra de $52.250 de ANSES: quiénes pueden acceder en diciembre 2025

Anses explicó cuáles son los dos beneficios que activará en diciembre.

Los 2 beneficios de ANSES que activará para la AUH en diciembre 2025

En diciembre, Anses acreditará el beneficio junto con el calendario de pagos habitual.

ANSES paga $108.062 en diciembre 2025: de qué se trata

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 20 de noviembre

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimentar para diciembre por un solo hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuál es el monto por un hijo en diciembre 2025

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 11 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 13 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 25 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 27 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 28 minutos