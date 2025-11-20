Tres extras de ANSES para jubilados y un dato clave para diciembre 2025: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó tres adicionales que se acreditarán en próximo mes, junto con el aumento mensual por movilidad. Por







El aumento previsional de diciembre será del 2,3%, según el IPC de octubre. Pexels

Triple extra confirmado para diciembre, con aumento, bono y aguinaldo.

confirmado para diciembre, con aumento, bono y aguinaldo. Haberes mínimos subirán a $340.745 y los máximos a $2.204.295 .

y los máximos a . El bono de $70.000 se pagará a quienes perciban la mínima o tengan prestaciones sociales compatibles.

se pagará a quienes perciban la mínima o tengan prestaciones sociales compatibles. El aguinaldo se definirá según el haber más alto del semestre, con montos que superan $1.100.000 en los casos máximos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados del sistema nacional recibirán tres extras en diciembre de 2025: el aumento mensual por movilidad, un nuevo bono extraordinario y el pago del aguinaldo. La combinación de estos refuerzos marca un cierre de año con ingresos adicionales para todo el sector previsional.

Anses - Jubilación El bono de $70.000 alcanzará a jubilados de haberes mínimos, PUAM y PNC. Freepik Aumenta la jubilación de ANSES en diciembre 2025 El primer extra corresponde al incremento automático que se aplica cada mes según la movilidad basada en la inflación de dos períodos atrás. Con el IPC de octubre, que fue del 2,3%, los haberes registrarán una nueva suba. La jubilación mínima quedará en $340.745, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.204.295. Este ajuste impactará también en las pensiones no contributivas y demás prestaciones alcanzadas por el mismo esquema.

Bono de $70.000 de ANSES El segundo refuerzo será un bono de $70.000, que ANSES entregará nuevamente en diciembre para reforzar el poder adquisitivo de los jubilados con ingresos más bajos. Accederán al monto completo quienes cobren la jubilación mínima, así como los titulares de PUAM y PNC. En casos de haberes superiores al mínimo, el bono será variable y se ajustará para que el ingreso total alcance los $410.745.

Aguinaldo de ANSES para jubilados El tercer extra es el medio aguinaldo, correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC). Este monto equivale al 50% del haber más alto recibido durante el último semestre. Con la actualización prevista, los jubilados con haberes mínimos percibirán alrededor de $170.372, mientras que quienes cobran el haber máximo recibirán aproximadamente $1.102.147.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 Jubilados que cobran la mínima DNI 0: 9/12.

DNI 1: 10/12.

DNI 2 y 3: 11/12.

DNI 4 y 5: 12/12.

DNI 6 y 7: 15/12.

DNI 8 y 9: 16/12. Anses - Jubilación El aguinaldo se calculará sobre el haber más alto del semestre, con montos que superan el millón de pesos en los haberes máximos. Pexels Jubilados que superan la mínima DNI 0 y 1: 17/12.

DNI 2 y 3: 18/12.

DNI 4 y 5: 19/12.

DNI 6 y 7: 22/12.

DNI 8 y 9: 23/12.