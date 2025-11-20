20 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES paga $108.062 en diciembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para el próximo mes, clave para reforzar los ingresos de familias con hijos.

En diciembre, Anses acreditará el beneficio junto con el calendario de pagos habitual.

  • La Tarjeta Alimentar mantiene en diciembre sus valores sin aumentos.
  • El monto para familias con tres hijos o más será de $108.062.
  • Los importes se combinan con la AUH y la AUE actualizadas por movilidad.
  • Anses acreditará el beneficio junto al calendario de pagos habitual de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre 2025 la Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos vigentes, y que las familias con tres hijos o más recibirán $108.062. Aunque el ajuste por movilidad elevó los haberes de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) con un incremento del 2,3% basado en la inflación de octubre, los valores de esta asistencia alimentaria siguen congelados desde 2024.

ANSES AUH 2.png
El programa garantiza asistencia alimentaria a familias que reciben AUH, AUH por Discapacidad o AUE.

El programa garantiza asistencia alimentaria a familias que reciben AUH, AUH por Discapacidad o AUE.

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es una asistencia que se deposita de manera automática para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Forma parte del esquema de apoyo social que administra Anses y representa un complemento clave para familias con menores a cargo. El beneficio se acredita junto con el calendario habitual de pagos y no requiere trámites previos ni renovación.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El programa alcanza a titulares de AUH, AUH por Discapacidad y AUE, siempre que tengan hijos de hasta 14 años, adolescentes con discapacidad o un embarazo en curso. La asignación también se otorga a madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). En todos los casos, se acredita en la misma cuenta donde se recibe la prestación central.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

Para diciembre, se mantienen sin cambios los valores vigentes:

  • 1 hijo: $52.250.
  • 2 hijos: $81.936.
  • 3 hijos o más: $108.062.
Madre hijo AUH 2
Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados desde 2024, incluido el valor de $108.062.

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados desde 2024, incluido el valor de $108.062.

En el caso de familias con tres hijos, el monto final combinando AUH con Tarjeta Alimentar asciende a $401.984, resultado de sumar la AUH neta de diciembre y el valor del beneficio alimentario. Aunque la Tarjeta Alimentar no aumenta por movilidad, continúa siendo una parte esencial del ingreso mensual de los hogares.

