Este es el monto que cobrarán los titulares de la PNC de ANSES con aumento, bono y aguinaldo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un esquema de incrementos y sumas adicionales que elevan el ingreso mensual de quienes reciben Pensiones No Contributivas.

Los valores se acreditarán según el calendario habitual de Anses.

  • Las Pensiones No Contributivas tendrán un incremento del 2,34% en diciembre.
  • Los titulares recibirán además un bono de $70.000.
  • Se suma la segunda cuota del aguinaldo, que eleva el ingreso final.
  • Los montos finales dependen del tipo de PNC y se acreditan junto al haber mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre una actualización del 2,34% sobre las Pensiones No Contributivas (PNC), calculada a partir de la inflación de octubre. Este ajuste se combinará con el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, configurando uno de los ingresos más altos del año para los titulares de esta prestación.

Anses explicó quiénes cobran un extra de $81.936 en diciembre.
ANSES deposita $81.936 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Las PNC están dirigidas a personas sin acceso a una jubilación contributiva y en situación de vulnerabilidad.

Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES

Las PNC están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Incluyen pensiones por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otras categorías que integran el régimen no contributivo.

Estas prestaciones se liquidan de manera mensual y suelen encabezar el calendario de pagos de Anses. Junto con las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo (AUH), permiten organizar la distribución de haberes según la terminación del DNI.

Monto de la PNC de ANSES con aumento, bono y aguinaldo en diciembre 2025

Con la actualización del 2,34%, las PNC alcanzan los siguientes valores finales para diciembre, ya contemplando el bono completo y el aguinaldo:

  • PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono $70.000 + aguinaldo = $427.923,56.
  • PNC para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono $70.000 + aguinaldo = $581.319,38.
En diciembre, los montos finales combinan aumento por movilidad, bono extraordinario y la segunda parte del aguinaldo.

El bono de $70.000 se acredita de manera automática y, como todos los años, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se paga en la misma fecha que la prestación principal. Estas sumas buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo en un cierre de año marcado por la inflación.

