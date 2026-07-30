La dramática decisión que tomaron Luck Ra y La Joaqui tras confirmar su separación Los referentes de la música urbana eligieron resguardar su intimidad y tomar distancia absoluta del plano mediático. Agregar C5N en









El llamativo movimiento que ambos realizaron en redes sociales.

La confirmación de la ruptura definitiva entre Luck Ra y La Joaqui dejó en shock al mundo del espectáculo y de la música urbana. Tras semanas de fuertes rumores que apuntaban a una crisis profunda, la pareja decidió ponerle fin a su romance de manera oficial. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo el anuncio del quiebre, sino la tajante e inmediata determinación que ambos tomaron.

Casi en simultáneo con sus comunicados oficiales, los artistas eligieron cortar por lo sano en las redes sociales y dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Este unfollow encendió las alarmas de las redes, ya que simboliza un distanciamiento absoluto a pesar de haber declarado que la separación se dio en buenos términos, desde el respeto y el cariño mutuo.

A pesar de esta fría medida en las redes, el trasfondo de la separación está cargado de angustia y dolor. La propia Joaqui se mostró completamente conmovida y entre lágrimas en una reciente aparición pública, donde confesó que consideraba al cordobés como el amor de su vida y que incluso proyectaba casarse con él. Aunque el entorno asegura que la distancia y las diferencias de tiempos terminaron por desgastar el vínculo tras un viaje a España, la drástica decisión de borrarse de las redes marca el doloroso cierre de una de las historias de amor más queridas de la música actual.

Qué dijo Tuli Acosta tras ser señalada como la tercera en discordia La ruptura amorosa entre Luck Ra y La Joaqui generó repercusiones inmediatas, especialmente luego de que surgieran versiones que apuntaban a la presencia de un conflicto previo en la pareja. A través de un mensaje público, la cantante intentó poner fin a las especulaciones iniciales: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Sin embargo, el tema escaló cuando en el programa LAM señalaron a Tuli Acosta como la causante de la distancia entre los artistas. El panelista Pepe Ochoa expuso duras declaraciones contra la influencer: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”, además de vincularla con viejos rumores sentimentales del ambiente urbano.

Lejos de emitir un descargo formal o desmentir las acusaciones que la colocaron en el centro de la escena, la creadora de contenido optó por expresarse a través de sus plataformas virtuales. En su perfil compartió un fragmento donde se la observa realizando rutinas físicas, acompañado por una frase que despertó diversas lecturas entre sus seguidores. Redes sociales “Ni idea, yo ando en mi mundo”, manifestó la joven influencer ante la ola de repercusiones mediáticas. Su particular reaccion en las redes, en lugar de aquietar los rumores del triángulo amoroso, sumó mayor incertidumbre y alimentó la controversia sobre su verdadero rol en el quiebre de la pareja.