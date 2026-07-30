30 de julio de 2026 Inicio
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España bajo alerta por el ingreso masivo de inmigrantes desde Marruecos

La ciudad de Ceuta le solicitó al gobierno de Madrid que declare estado de emergencia, el cierre de la frontera y la intervención del ejército.

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Miles de personas ingresaron a España. 
Miles de personas ingresaron a España. Imagen mejorada con IA

En redes sociales se compartieron varios videos donde se observan miles de personas ingresar desde Marruecos hacia la ciudad de Ceuta, en España. Las autoridades de la ciudad pidieron al gobierno declare estado de emergencia, el cierre de la frontera y la intervención del ejército.

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Más de 2000 personas cruzaron sin control desde Marruecos hacia Ceuta al mediodía de este jueves. Los migrantes avanzaron primero por tierra y luego sortearon a nado el espigón que marca la frontera entre ambos territorios.

La tensión crece entre España y Marruecos tras el aumento del número de inmigrantes que cruzaron la frontera en el último tiempo. "La situación es aún peor: más llegadas, recursos desbordados y una nueva vida perdida en el mar. Ceuta necesita una intervención inmediata, coordinada y con todos los medios necesarios", expresó Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno regional de Ceuta.

También informó que en tan solo cinco días el número de inmigrantes alcanza el 2% de la población. Según informó el medio EuropaPress tanto España como Marruecos pactaron un acuerdo para la implementar medidas de entrega "lo antes posible".

El Ministerio del Interior aseguraron al mismo tiempo que "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente".

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