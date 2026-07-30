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Tremenda: la polémica definición de Tuli Acosta sobre su relación con Luck Ra que reavivó los rumores de romance

La influencer se había referido a su vínculo con el cordobés y reveló que durante un tiempo decidieron mudarse juntos: “Lo amo con mi vida”.

Tuli Acosta y Luck Ra

Tuli Acosta y Luck Ra, ¿amigos?

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La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.
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Fue en La mañana con Moria que pusieron al aire cuando Fer Dente la invitó en 2023 a la cantante y le preguntó: “Sos re amiga de Luck Ra, ¿no?”. Y ella contestó sin respirar: “Lo amo con mi vida. Cuando vinimos a Buenos Aires nos mudamos juntos acá. Él empezó a tener su boom un tiempo después”.

Y agregó: “Para mí siempre fue un artista y una persona increíble”. Esto fue reaccionado por Moria Casán, quien no se guarda ninguna opinión no importa de quien se trate. Repasó la respuesta de Tuli y disparó: “Lo amo con mi vida, dijo la chiquita. ¡Están todos ensabanados!”.

Lo cierto es que el primer rumor de tercera en discordia lo inició Pepe Ochoa: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”.

Habló Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra: "Yo ando..."

La separación entre Luck Ra y La Joaqui despertó sorpresas para algunos, pero otros sabían que había una crisis desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en LAM aseguraron que todo esto se generó por Tuli Acosta y ella utilizó las redes sociales para reaccionar a la noticia que la tiene como tercera en discordia.

Si bien La Joaqui contó que se separaron con un comunicado, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Ochoa apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram.

En medio de todo este escándalo, Tuli publicó un video en el que se la ve entrenando y, en lugar de asegurar que no estuvo y no tiene nada que ver con el escándalo, subió un video que generó más confusión: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

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