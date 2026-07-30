Victoria Villarruel volvió a cruzar a Javier Milei: "No puede haber tuiteado semejante estupidez" Tras una discusión en redes sociales con Lilia Lemoine, la vice involucró al Presidente por un mensaje reposteado en el que la diputada la vincula con Marcela Pagano y un presunto acercamiento con Axel Kicillof. "Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica", lanzó. Por Agregar C5N en









Victoria Villarruel volvió a cruzar a Javier Milei: "No puede haber tuiteado semejante estupidez" X: @VickyVillarruel

El enfrentamiento entre Victoria Villarruel y Javier Milei volvió a quedar expuesto públicamente en redes sociales. Esta vez, la vicepresidenta salió al cruce del mandatario después de que este compartiera en su cuenta de X un extenso mensaje publicado por la diputada nacional Lilia Lemoine, en el que lanzó fuertes acusaciones contra la titular del Senado.

Todo comenzó cuando Lemoine publicó un tuit en el que aseguró que desde 2024 la diputada Marcela Pagano se encarga de realizar las publicaciones de Villarruel en X y afirmó que ambas dirigentes mantenían una estrategia política coordinada.

"Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida. Tienen trato común con Guillermo Moreno", indicó Lemoine.

Acto seguido, la excosplayer fue más allá y vinculó a la vicepresidenta con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, además de cuestionar su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En su publicación también afirmó que ambas dirigentes compartirían un “callcenter” y comparó su presunta relación política con la alianza entre Rusia e Irán.

“La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora. El alineamiento Villarruel-Pagano-Kicillof es cada vez más obvio”, concluyó la diputada, quien además acusó a las dirigentes de mantener una posición coincidente respecto de Israel.