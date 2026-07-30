El polémico gesto de Rosalía tras llegar a Buenos Aires para sus shows en el Movistar Arena La cantante llegó al país en medio del escándalo que la rodea desde la final del Mundial. Agregar C5N en









Los cuatro shows en el Movistar Arena continúan confirmados pese al pedido de devoluciones de una parte del público. Redes sociales

Rosalía aterrizó en Buenos Aires con gesto serio y cara de pocos amigos, en una llegada que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del momento. La cantante española llegó al país en el marco de sus esperados shows en el Movistar Arena, pero su apariencia llamó la atención tanto como el propio evento, en un contexto caracterizado por la polémica que la rodea tras el escándalo generado en redes sociales por sus comentarios en torno a la final del Mundial 2026.

Las primeras imágenes de su llegada mostraron a la artista con un look relajado pero fiel a su estilo habitual, con capucha y expresión adusta, caminando entre su equipo y el personal de seguridad. Rosalía mantuvo un perfil bajo durante todo el trayecto, evitando el contacto directo con la prensa mientras avanzaba rodeada de un fuerte operativo de seguridad, algo habitual en figuras de su magnitud.

Su llegada se produjo en un momento particular, luego de que ciertos comentarios y situaciones vinculadas a la final del Mundial no cayeran del todo bien en parte del público argentino. Esto provocó que su arribo no solo fuera seguido por sus fanáticos, sino también por quienes estaban atentos a cómo sería el reencuentro de la cantante con el país tras la controversia.

A pesar del clima tenso, la expectativa por sus presentaciones sigue siendo altas. Rosalía es una de las artistas internacionales más convocantes de la actualidad, y cada una de sus shows promete un despliegue impactante tanto en lo musical como en lo visual, tal como ya demostró en giras anteriores. Ahora, todo quedará en manos de lo que suceda arriba del escenario, donde la cantante tendrá la oportunidad de reconectar con su público a través de la música.

Redes sociales Cuándo son los shows de Rosalía Pese a la controversia generada en redes sociales, los cuatro conciertos programados por Rosalía en el marco de su gira mundial Lux Tour se mantienen confirmados sin ningún tipo de modificación. Las presentaciones están previstas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena, y hasta el momento no existe comunicación oficial que anuncie una eventual suspensión o reprogramación de las fechas.

La polémica generó un fuerte debate entre los seguidores de la artista, muchos de los cuales manifestaron públicamente su intención de revender las entradas o reclamaron directamente la devolución del dinero abonado. Pese a eso, la agenda oficial de la cantante no sufrió cambios y los shows permanecen en pie según lo previsto originalmente. Redes sociales Ante la cantidad de consultas recibidas por parte del público, el Movistar Arena debió emitir un comunicado para aclarar las condiciones vigentes sobre la compra de entradas. Según trascendió, las devoluciones solo pueden solicitarse dentro de los diez días posteriores a la compra, plazo que en la mayoría de los casos ya se encuentra vencido para quienes adquirieron sus tickets con anticipación. Como alternativa para quienes no deseen asistir a los recitales, los organizadores habilitaron la posibilidad de transferir las entradas a otras personas, aunque no ofrecieron la opción de reintegro del dinero fuera del plazo estipulado. Hasta el momento, tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.