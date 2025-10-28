AUH de ANSES: un beneficio tendrá aumento en noviembre, mientras que otro extra seguirá con los valores de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué beneficios se trata.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,08% en las distintas prestaciones en el mes de noviembre. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden cobrar dos haberes extra , uno que tendrá aumento, como es el Complemento Leche, y otro que no, que es la Tarjeta Alimentar.

El Complemento Leche es una ayuda económica que se entrega con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada en los niños y niñas de hasta tres años y se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones.

Está destinado a mujeres embarazadas que cobran la AUE y familias con hijos de hasta 3 años que cobran la AUH.

Complemento Leche de ANSES: tendrá aumento en noviembre 2025

En noviembre 2025 el monto del Complemento Leche pasará a ser de $45.142.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar le corresponde a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, a embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo, y a personas con discapacidad que cobran la AUH (sin límite de edad). También beneficia a madres que perciben la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos sin actualización en noviembre 2025

Las cifras de este beneficio varían según la cantidad de hijos por familia: