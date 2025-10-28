28 de octubre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: un beneficio tendrá aumento en noviembre, mientras que otro extra seguirá con los valores de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué beneficios se trata.

Anses confirmó que un beneficio extra de la AUH tendrá aumento y otro no en el mes de noviembre.

Anses confirmó que un beneficio extra de la AUH tendrá aumento y otro no en el mes de noviembre.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una suba del 2,08% en los haberes para noviembre.
  • En ese sentido, el Complemento Leche también aumentará, no como la Tarjeta Alimentar, que mantendrá los mismos valores.
  • Ambos montos extra se cobran de manera automática en las cuentas de los beneficiarios.
  • La AUH quedará en $95.752.
La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH, AUE o PNC, sin necesidad de realizar trámites.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,08% en las distintas prestaciones en el mes de noviembre. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden cobrar dos haberes extra, uno que tendrá aumento, como es el Complemento Leche, y otro que no, que es la Tarjeta Alimentar.

Madre hijo AUH

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche es una ayuda económica que se entrega con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada en los niños y niñas de hasta tres años y se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones.

Está destinado a mujeres embarazadas que cobran la AUE y familias con hijos de hasta 3 años que cobran la AUH.

Complemento Leche de ANSES: tendrá aumento en noviembre 2025

En noviembre 2025 el monto del Complemento Leche pasará a ser de $45.142.

SUAF ANses
ANSES: aumento para las asignaciones familiares SUAF

ANSES: aumento para las asignaciones familiares SUAF

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar le corresponde a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, a embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo, y a personas con discapacidad que cobran la AUH (sin límite de edad). También beneficia a madres que perciben la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos sin actualización en noviembre 2025

Las cifras de este beneficio varían según la cantidad de hijos por familia:

  • $52.250 por un hijo.
  • $81.936 por dos.
  • $108.062 por tres o más.
