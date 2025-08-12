IR A
Está en Netflix, es un thriller de suspenso y te va a atrapar de principio a fin

Esta película fue estrenada hace 20 años, pero ahora ha vuelto a popularizarse en la plataforma de streaming.

De qué se trata este clásico del cine que ahora la está rompiendo en las plataformas.

Netflix se caracteriza por ser una plataforma de streaming completa, con un catálogo que va desde las series y películas del momento hasta clásicos del cine que vuelven a ser revisitados en los hogares. En esta ocasión, un thriller estrenado en 2005 volvió a llamar la atención de los usuarios de la N roja.

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

Se trata de Plan de vuelo, que a 20 años de su estreno ya cosecha 6 millones de visualizaciones en la plataforma. Su atrapante trama fue el principal motivo por el cual esta película volvió a estar en tendencia, así como la excelente interpretación del personaje principal por parte de Jodie Foster.

La producción, bajo la dirección de Robert Schwentke, no fue un fenómeno crítico, sino más bien comercial: recaudó más de 223 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de unos 55 millones. Ahora, la película busca replicar tal fenómeno en las plataformas de streaming.

plan de vuelo

Netflix: sinopsis de Plan de vuelo

Tras la inesperada muerte de su esposo, Kyle Pratt aborda un vuelo de Berlín a Nueva York junto a su hija Julia de seis años. Sin embargo, tras dormirse en el viaje, descubre que su hija desapareció sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que nadie en el avión recuerda haber visto a la niña, y no hay registros de que haya subido a bordo.

En medio de la confusión y el escepticismo de la tripulación y los pasajeros, Kyle lucha por demostrar que no está perdiendo la razón. Debe resolver el misterio y encontrar a su hija.

Reparto de Plan de vuelo

  • Jodie Foster
  • Michael Irby
  • Assaf Cohen
  • Shane Edelman
  • Marlene Lawston
  • Matt Bomer
