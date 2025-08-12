Un cardiólogo advirtió que estos 5 alimentos pueden afectar a la salud futura de los niños: "Enfermedades crónicas"

Al ingerir ciertos productos en una edad temprana, las personas podrían llegar a contraer enfermedades a futuro.

La alimentación es uno de los hábitos clave en nuestra vida, ya que sienta las bases de una vida saludable. Esto se acentúa aún más en niños , ya que sus dietas en una temprana edad pueden determinar la formación de hábitos alimentarios, así como la prevención de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

El cardiólogo intervencionista y especialista en medicina funcional Sanjay Bhojraj explicó que una dieta balanceada en la infancia puede fortalecer el sistema inmunológico, y resaltó la importancia de comer bien de chico. “Como cardiólogo he visto cómo los hábitos alimentarios formados en la infancia a menudo pueden sentar las bases para enfermedades crónicas en la edad adulta” , explicó.

Asimismo, el especialista advirtió sobre el riesgo a largo plazo de cinco alimentos que son frecuentemente consumidos por niños . Sin embargo, Bhojraj no propone la prohibición de estos productos, más si un reemplazo acorde con alternativas más saludables y libres de cualquier composición industrial.

A pesar de su gran popularidad —especialmente a la hora de ver películas—, los pochoclos encabezan la lista de alimentos a evitar según el cardiólogo. Esto se debe principalmente a que contiene sustancias químicas conocidas como PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), asociadas a problemas de salud como la supresión del sistema inmunológico y defectos congénitos.

Asimismo, el saborizante de manteca que se les agrega "puede contener compuestos perjudiciales para los pulmones” , indicó. En su propio caso, Bhojraj prefiere preparar pochoclos naturales en una olla o con aire caliente.

Yogurt con sabor

Si bien aportan calcio y proteínas, el especialista sugiere evitar el yogurt con sabor ya que muchos contienen altos niveles de azúcar añadido y colorantes artificiales. “Las porciones individuales suelen ser pequeñas, lo que puede llevar a que los niños consuman más de una, por lo que incrementan así el consumo de azúcar por cantidad”, explicó.

Como alternativa saludable, propone comprar yogurt griego natural, al que se le puede agregar frutas frescas y miel para añadirle más sabor y dulzura.

Carnes procesadas

Debido a su alto contenido de sodio, conservantes y nitratos, las carnes procesadas como panceta, fiambres y salchichas figuran en esta lista prohibida. En este sentido, según el cardiólogo estos componentes "aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer”. Asimismo, pueden alterar la función del endotelio y favorecer la acumulación de colesterol en las arterias.

Como alternativas, Bhojraj sugiere carnes magras sin procesar y proteínas vegetales como lentejas y quinoa. De esta forma, se podrá obtener la fibra y los otros componentes beneficiosos sin necesidad de afectar nuestra salud.

Cereales y bebidas con azúcar

Si bien es cierto que los cereales industriales, las barras energéticas y las bebidas azucaradas forman parte del desayuno de los más pequeños. Sin embargo, su consumo puede ser peligroso, ya que provocan picos de glucosa seguidos de caídas bruscas que afectan el estado de ánimo y la concentración.

“De vez en cuando beban agua filtrada con sabor a fruta natural”, propuso el cardiólogo como alternativa. Por su parte, él prefiere frutas frescas, huevos con vegetales o batidos caseros ricos en grasas saludables y fibra para la primera comida del día.

Alimentos fritos

El especialista menciona a los alimentos fritos dentro de su lista, debido a la formación de compuestos como acrilamidas y productos finales de glicación avanzada (AGE) al freírse a altas temperaturas en aceites industriales reutilizados. “Estos aceites no solo carecen de valor nutricional, sino que saturan alimentos que de otro modo serían saludables con compuestos dañinos”, señaló.

Como alternativa, sugiere preparar todos esos alimentos de forma natural, o con una freidora de aire. Sin embargo, tampoco busca que se hagan cambios radicales en los hogares, sino que sea un proceso gradual con cambios en la alimentación para promover un estado más saludable del cuerpo.