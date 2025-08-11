11 de agosto de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 12 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este martes 12 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Pensiones no Contributivas, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó cuál es el beneficio que se puede cobrar este mes.
Atención: el importante beneficio que se puede seguir cobrando en agosto 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 2.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes con DNI terminado en 2.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes con DNI culminado en 1.

Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este martes con DNI culminado en 4 y 5.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 2 y 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

Anses informó quiénes pueden cobrar este beneficio.

Acompañamiento Social de ANSES: chequeá si podés cobrar este beneficio

La jubilación mínima superó los $384.000 con el aumento y el refuerzo.

ANSES: cuándo cobro la jubilación en agosto 2025, según mi número de DNI

Anses explicó cómo acceder al programa Acompañamiento Social.

Acompañamiento Social de ANSES: cómo me anoto para cobrar este beneficio

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de agosto

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.

SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

El monto de $108.062 se acredita a familias con tres o más hijos menores de 18.

SUAF de ANSES: qué monto me corresponde por la Tarjeta Alimentar de ANSES

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.
Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.
De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix

La familia se instaló en una casa de campo para disfrutar de unos días de descanso en plena naturaleza.

Luis Figo afronta rumores de separación con su esposa y con una publicación se lanzaron nuevas teorías: qué se vio

Enzo Pérez y Lucas Gamba.

Copa Argentina: se confirmó el día, horario y sede de River vs. Unión

Expropiación de YPF: Justicia de Estados Unidos decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....

