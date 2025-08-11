El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata Un nuevo lanzamiento de Reino Unido está siendo tendencia en la gran N roja y sorprende con el espectacular elenco que lo compone.







El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos, haciendo de ella el sitio web más consumido del mundo entero.

Ahora llegó a la gran N roja, El ritmo de la venganza, un nuevo lanzamiento de Reino Unido de 2020, con un elenco espectacular, como protagonista de este film está al mando la famosa actriz Blake Lively. Se trata de una producción llena de intriga, suspenso y venganza. A continuación te contamos más detalles y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas esta segunda semana de agosto 2025.

Sinopsis de El ritmo de la venganza, la película de acción que es furor en Netflix Stephanie Patrick (Blake Lively) sufrió la pérdida de su familia en un accidente de avión. Cuando descubre que el accidente no fue tal, su rabia encontrará un nuevo sentido a su vida y se adentrará en una peligrosa misión para intentar descubrir la verdad y vengar a su familia.

el-ritmo-de-la-venganza Tráiler de El ritmo de la venganza Embed - El Ritmo De La Venganza | Tráiler oficial español | Paramount Pictures Spain Reparto de El ritmo de la venganza Blake Lively como Proctor

como Proctor Jude Law como Iain Boyd

como Iain Boyd Sterling K. Brown como Marc Serra

como Marc Serra Richard Brake como Lehmans

como Lehmans Daniel Mays como Dean West

como Dean West Max Casella como Leon Giler

como Leon Giler Elly Curtis como Sarah Patrick

como Sarah Patrick Tawfeek Barhom como Reza

ritmo