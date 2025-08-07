7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Atención: estas son las APU de ANSES que siguen vigentes en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficios que se pueden seguir cobrando.

Por
Anses definió cuáles son las APU que siguen vigentes en agosto.

Anses definió cuáles son las APU que siguen vigentes en agosto.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la continuidad del pago de las Asignaciones de Pago Único (APU) para este mes. Además, el organismo actualizó los montos de estas asignaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,6%.

Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

APU ANSES 2

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Los requisitos generales para cobrar las Asignaciones de Pago Único incluyen presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar. Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).

Documentación del Evento

  • Nacimiento: Partida de nacimiento del menor.
  • Adopción: Sentencia de adopción.
  • Matrimonio: Acta o libreta de matrimonio.

Plazo para el trámite

El trámite debe iniciarse dentro de los dos años posteriores a la fecha del evento (nacimiento, adopción o matrimonio).

Ingresos Familiares

No superar el tope de ingresos familiares establecido por ANSES. Para agosto de 2025, este tope es de $3.176.000 mensuales para el grupo familiar completo, según Ambito.com.

Condición laboral

Se requiere estar bajo alguna de las siguientes condiciones para acceder al beneficio:

  • Trabajar en relación de dependencia.
  • Cobrar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Ser trabajador por temporada o rural.
  • Ser beneficiario de la Prestación por Desempleo.
  • Cobrar la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Montos de las APU de ANSES en agosto 2025

Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES están dirigidas a diferentes grupos de beneficiarios. Los montos varían según el evento que origina el beneficio: $65.827 por nacimiento, $98.567 por matrimonio y $393.596 por adopción.

APU de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El cronograma de pagos del octavo mes del año se reparte de la siguiente manera:

  • Primera quincena (todas las terminaciones): martes 12 de agosto al miércoles 10 de septiembre
  • Segunda quincena (todas las terminaciones): viernes 22 de agosto al miércoles 10 de septiembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó qué grupos dejarán de cobrar el bono de $70.000.

Urgente, jubilados: quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES en agosto

El préstamo se acredita en 24 horas hábiles en cuentas del Banco Provincia.

Créditos de $600.000 para beneficiarios de ANSES: no se necesita turno

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 7 de agosto

Anses explicó a quiénes les paga un extra este mes.

ANSES paga un extra en agosto 2025: tenés que hacer este trámite online

Anses explicó cómo obtener la Certtificación Negativa.

Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES en agosto 2025

Anses informó que entregará un bono especial a los beneficiarios de la AUH.

El bono especial de ANSES que pueden cobrar los titulares de la AUH en agosto 2025

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 10 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 25 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 27 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 27 minutos
Anses explicó qué grupos dejarán de cobrar el bono de $70.000.

Urgente, jubilados: quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES en agosto

Hace 30 minutos