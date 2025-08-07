Atención: estas son las APU de ANSES que siguen vigentes en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficios que se pueden seguir cobrando.

Anses definió cuáles son las APU que siguen vigentes en agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la continuidad del pago de las Asignaciones de Pago Único (APU) para este mes. Además, el organismo actualizó los montos de estas asignaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,6%.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Los requisitos generales para cobrar las Asignaciones de Pago Único incluyen presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar . Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).

El trámite debe iniciarse dentro de los dos años posteriores a la fecha del evento (nacimiento, adopción o matrimonio).

No superar el tope de ingresos familiares establecido por ANSES. Para agosto de 2025, este tope es de $3.176.000 mensuales para el grupo familiar completo, según Ambito.com.

Condición laboral

Se requiere estar bajo alguna de las siguientes condiciones para acceder al beneficio:

Trabajar en relación de dependencia.

Cobrar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Ser trabajador por temporada o rural.

Ser beneficiario de la Prestación por Desempleo.

Cobrar la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Montos de las APU de ANSES en agosto 2025

Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES están dirigidas a diferentes grupos de beneficiarios. Los montos varían según el evento que origina el beneficio: $65.827 por nacimiento, $98.567 por matrimonio y $393.596 por adopción.

APU de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El cronograma de pagos del octavo mes del año se reparte de la siguiente manera: