La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad? El conductor de Ahora Caigo viajó a México para grabar Love is Blind con Wanda Nara y fue abordado por la prensa donde se refirió a su cada vez mayor molestia con el canal.







La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

El regreso de Mario Pergolini a la televisión obligó a El Trece a realizar modificaciones en la grilla y al parecer el mayor perjudicado resultó ser Darío Barassi, quien en las últimas horas expresó su molestia y le mandó un contundente mensaje a la emisora.

El conductor viajó a México para grabar junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality Love Is Blind, pero antes fue abordado por el cronista de Intrusos y se sinceró sobre su situación con el canal, luego de haber hecho una publicación en sus redes donde dejó en claro su malestar.

“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián (Suar) y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, explicó.

Luego de comentar que "al principio estaba medio enculado", expresó: “Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal".

"El canal estaba moviendo fichas y está bien. Habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, señaló sobre su salida del prime time. Pero, fiel a su estilo concluyó con un mensaje irónico: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.

Embed DARIO BARASSI habló de la interna con El Trece por el cambio de horario: "Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana" #Intrusos @intrusos pic.twitter.com/fXe2azrkFK — América TV (@AmericaTV) August 11, 2025