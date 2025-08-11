IR A
La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El conductor de Ahora Caigo viajó a México para grabar Love is Blind con Wanda Nara y fue abordado por la prensa donde se refirió a su cada vez mayor molestia con el canal.

El regreso de Mario Pergolini a la televisión obligó a El Trece a realizar modificaciones en la grilla y al parecer el mayor perjudicado resultó ser Darío Barassi, quien en las últimas horas expresó su molestia y le mandó un contundente mensaje a la emisora.

“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián (Suar) y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, explicó.

Luego de comentar que "al principio estaba medio enculado", expresó: “Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal".

"El canal estaba moviendo fichas y está bien. Habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, señaló sobre su salida del prime time. Pero, fiel a su estilo concluyó con un mensaje irónico: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.

