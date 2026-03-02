2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

AUE de ANSES: por qué el 10 de marzo 2026 es una fecha clave

La Asignación Universal por Embarazo de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene un cronograma establecido para el tercer mes del año.

Por
Cuánto cobro en marzo 2026 la AUE y cómo quedan los montos.

Cuánto cobro en marzo 2026 la AUE y cómo quedan los montos.

Pixabay
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE), un refuerzo de ingresos que reciben las personas embarazadas para garantizar controles médicos y acceso a la salud.

  • La AUE tiene una actualización del 2,9% este marzo de 2026, conforme al dato de inflación que difundió el INDEC. El mismo ajuste se aplica a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

  • El calendario de pagos de la AUE comienza a correr el lunes 10 de marzo, según la terminación del DNI de la persona beneficiaria.

  • ANSES otorga el 80% por mes de la AUE, tal como lo hace con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 20% restante lo retiene hasta la presentación de la acreditación correspondiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de marzo 2026 para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), junto con jubilaciones, pensiones y otras asignaciones. En este caso, el cronograma de acceso a la AUE comienza el lunes 10 de marzo y los pagos se otorgan de acuerdo a la terminación del DNI, tal como sucede con las demás prestaciones de la administración social.

Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización
Te puede interesar:

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Este mes, las prestaciones de ANSES llegan con una actualización del 2,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero calculado por el INDEC. El nuevo monto impacta de forma directa en el bolsillo de las personas que requieren estos beneficios sociales.

La AUE es un respaldo económico destinado a embarazadas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social. El monto de la AUE es equivalente al de la Asignación Universal por Hijo, que, con la actualización de marzo, quedó en un total de $132.814 por hijo. Esta prestación para reforzar los ingresos durante el embarazo se liquida bajo el mismo esquema que la AUH: ANSES paga el 80% ($106.250) y retiene el 20% restante hasta que se presente la documentación correspondiente.

ANSES

AUE de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUE es una herramienta clave para garantizar el acceso a controles de salud durante el embarazo y asegurar un ingreso básico en un contexto económico complejo. La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la AUE a personas embarazadas a partir de la semana 12 de gestación que se encuentren dentro de alguno de estos grupos:

  • Personas desocupadas (incluye cónyuge o conviviente).

  • Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

  • Monotributistas sociales.

  • Trabajadoras de casas particulares registradas.

  • Personas inscriptas en programas sociales.

AUE anses
El entre previsional finalizará el pago de la ayuda económica que brinda a sus usuarios.

El entre previsional finalizará el pago de la ayuda económica que brinda a sus usuarios.

Monto de la AUE de ANSES en marzo 2026

Los montos de la Asignación por Embarazo se actualizan por la Ley de Movilidad, al igual que el resto de las prestaciones sociales. Con el incremento del 2,9% aplicado en marzo, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la AUE ascienden a $132.814.

Del total, ANSES deposita el 80%, es decir, $106.250, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que la persona beneficiaria presenta la "Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social", un formulario disponible en el sitio oficial Anses.gob.ar. Una vez completo el formulario, la beneficiaria debe concurrir con turno previo a una oficina de ANSES. Hay tiempo para tramitar la AUE hasta 12 meses después de finalizado el embarazo, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción.

AUE
Asimismo, los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) disfrutarán de la prestación con el monto actualizado

Asimismo, los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) disfrutarán de la prestación con el monto actualizado

AUE de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El calendario de pagos para la AUE ya está confirmado y, como ocurre con cada prestación de ANSES, las fechas se organizan según la terminación del DNI. En marzo de 2026, la Asignación por Embarazo se otorga en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo.

  • DNI terminados en 1: 11 de marzo.

  • DNI terminados en 2: 12 de marzo.

  • DNI terminados en 3: 13 de marzo.

  • DNI terminados en 4: 16 de marzo.

  • DNI terminados en 5: 17 de marzo.

  • DNI terminados en 6: 18 de marzo.

  • DNI terminados en 7: 19 de marzo.

  • DNI terminados en 8: 20 de marzo.

  • DNI terminados en 9: 25 de marzo.

Noticias relacionadas

Calendario de pagos y montos Asignación Universal por Embarazo (AUE) para marzo 2026.

AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

El dólar oficial cayó 3,5% en febrero.

El dólar repunta en el arranque de marzo y cotiza por encima de los $1.400

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  

Cuenta DNI confirmó los descuentos que tendrá para marzo 2026: cuáles son las principales variantes

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 2 de marzo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Como podés apelar si ARCA te recategorizó de oficio en el monotributo

Conocé si conviene o no realizar tus Inversiones en plazos fijos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 700.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Rating Cero

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

El tráiler anticipa una historia donde la verdad no es inmediata y donde cada personaje parece tener su propia versión de los hechos.
play

Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: cómo se llama

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

últimas noticias

La chica que se hizo viral tras compartir su experiencia en nuestro país

Una española reveló que en Argentina las cosas toman relevancia al compartirlas y se volvió viral: a qué se refería

Hace 14 minutos
Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Hace 27 minutos
Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Hace 32 minutos
Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela. 

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

Hace 44 minutos
Expectativa por los precios de los 0 km.

¿Bajan los autos? Cómo quedan los precios tras la eliminación de los impuestos internos

Hace 49 minutos