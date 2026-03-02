AUE de ANSES: por qué el 10 de marzo 2026 es una fecha clave La Asignación Universal por Embarazo de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene un cronograma establecido para el tercer mes del año. Por + Seguir en







Cuánto cobro en marzo 2026 la AUE y cómo quedan los montos. Pixabay

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE), un refuerzo de ingresos que reciben las personas embarazadas para garantizar controles médicos y acceso a la salud.





La AUE tiene una actualización del 2,9% este marzo de 2026, conforme al dato de inflación que difundió el INDEC. El mismo ajuste se aplica a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.





El calendario de pagos de la AUE comienza a correr el lunes 10 de marzo, según la terminación del DNI de la persona beneficiaria.





ANSES otorga el 80% por mes de la AUE, tal como lo hace con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 20% restante lo retiene hasta la presentación de la acreditación correspondiente. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de marzo 2026 para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), junto con jubilaciones, pensiones y otras asignaciones. En este caso, el cronograma de acceso a la AUE comienza el lunes 10 de marzo y los pagos se otorgan de acuerdo a la terminación del DNI, tal como sucede con las demás prestaciones de la administración social.

Este mes, las prestaciones de ANSES llegan con una actualización del 2,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero calculado por el INDEC. El nuevo monto impacta de forma directa en el bolsillo de las personas que requieren estos beneficios sociales.

La AUE es un respaldo económico destinado a embarazadas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social. El monto de la AUE es equivalente al de la Asignación Universal por Hijo, que, con la actualización de marzo, quedó en un total de $132.814 por hijo. Esta prestación para reforzar los ingresos durante el embarazo se liquida bajo el mismo esquema que la AUH: ANSES paga el 80% ($106.250) y retiene el 20% restante hasta que se presente la documentación correspondiente.

ANSES AUE de ANSES: quiénes pueden acceder La AUE es una herramienta clave para garantizar el acceso a controles de salud durante el embarazo y asegurar un ingreso básico en un contexto económico complejo. La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la AUE a personas embarazadas a partir de la semana 12 de gestación que se encuentren dentro de alguno de estos grupos:

Personas desocupadas (incluye cónyuge o conviviente).

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales. AUE anses El entre previsional finalizará el pago de la ayuda económica que brinda a sus usuarios. Pexels Monto de la AUE de ANSES en marzo 2026 Los montos de la Asignación por Embarazo se actualizan por la Ley de Movilidad, al igual que el resto de las prestaciones sociales. Con el incremento del 2,9% aplicado en marzo, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la AUE ascienden a $132.814.