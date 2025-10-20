20 de octubre de 2025 Inicio
El regreso de un mito: cómo es y cuánto sale el nuevo 600 Hybrid que lanza Fiat en Argentina

Es el primer vehículo electrificado de la marca italiana en el país. Equipamiento y precio confirmado.

Por
Fiat anunció el inicio de la comercialización en Argentina del Nuevo 600 Hybrid, su primer vehículo electrificado disponible en el mercado local. Este modelo representa una nueva etapa en la historia de la marca, que celebra los 70 años del legendario 600, reinterpretado ahora bajo los valores de la movilidad sostenible, el diseño italiano y el espíritu urbano.

Motor, Transmisión y sistema híbrido

El nuevo 600 Hybrid equipa un motor 1.2L de tres cilindros turbo que trabaja en conjunto con una batería de iones de litio de 48V. Su sistema híbrido entrega 145 CV y 230 Nm de torque, gestionados por una caja automática e-DCT de doble embrague y seis velocidades, con paddle shifters. Gracias a esta combinación, el modelo acelera de 0 a 50 km/h en apenas 4,4 segundos y logra un consumo promedio de solo 4,8 litros cada 100 km.

Este sistema híbrido permite circular en modo completamente eléctrico en maniobras urbanas, arranques o maniobras de estacionamiento. Además, recupera energía en frenadas o descensos, optimizando la autonomía y reduciendo el uso de combustible.

Con una longitud de 4,17 metros, el Nuevo Fiat 600 Hybrid combina dimensiones compactas con un amplio espacio interior y un baúl de 385 litros.

Fiat-600-hibrido-2025-
Confort y Seguridad

Estará disponible en los colores Naranja Sole, Azul Acqua, Azul Passione, Crema Capuccino y Blanco Gelatto. En el exterior se destacan las llantas de aleación de 17”, luces full LED, espejos y alerón en negro piano.

El interior cuenta con climatizador digital, tapizados en tela, cargador inalámbrico, central multimedia de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y tablero digital de 7”. También incorpora múltiples portaobjetos, volante multifunción en cuero y seis parlantes.

En materia de seguridad, el Nuevo 600 Hybrid llega con seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye control crucero, mantenimiento de carril, detección de señales de tránsito, frenado autónomo de emergencia, detector de fatiga del conductor, asistencia de arranque en pendiente (Hill Holder), y sistema de estacionamiento 360º con cámara trasera.

Fiat-600-hibrido-2025---
Garantía y precio

Fiat ofrece para el 600 Hybrid una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Su precio en el mercado argentino es de u$s34.500.

Fiat-600-hibrido-2025-1
