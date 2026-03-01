1 de marzo de 2026 Inicio
Qué pasa con los montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026: ¿hay aumento?

El refuerzo para garantizar el acceso a alimentos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social se cobra junto a otras prestaciones.

Cómo quedan los valores de la Tarjeta Alimentar 

  • La Tarjeta Alimentar actúa como un beneficio extra, que se recibe de forma automática, para que los hogares puedan acceder a la canasta alimentaria.
  • Se trata de un beneficio social que otorga ANSES junto a otras prestaciones, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Quienes pueden acceder a una AUH son los adultos a cargo de menores de edad en situación de vulnerabilidad laboral.
  • La Tarjeta Alimentar se otorga a madres, padres o tutores de menores de 17 años inclusive.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó actualizaciones para este mes en prestaciones que impactan en muchas familias bonaerenses. La Tarjeta Alimentar es un refuerzo importante para que los beneficiarios puedan acceder a la canasta básica.

Con el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones y pensiones, que alcanza el 2,9% según el dato de inflación, la pregunta por un ajuste de la Tarjeta Alimentar resuena en los hogares. Para marzo de 2026, este beneficio extra no recibirá modificaciones, según informó ANSES.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El beneficio de la Tarjeta Alimentar está dirigido a grupos específicos que ya cobran otras prestaciones. En primer lugar, alcanza a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive. También lo reciben quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, en este caso sin límite de edad.

A su vez, acceden a la Tarjeta Alimentar las embarazadas o personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo y las madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

Para acceder al beneficio, el dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación principal. No hace falta realizar un trámite extra, siempre y cuando los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema de ANSES.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026

A diferencia de otras prestaciones, este complemento alimentario no se modifica desde mediados de 2024, por lo que, en marzo 2026, la Tarjeta Alimentar abona:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para quienes tienen dos hijos.

  • $108.062 para tres o más hijos.

Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico.

En paralelo, la AUH tendrá en marzo un incremento del 2,9%, lo que eleva el valor bruto a $132.840 por hijo. Sin embargo, como es habitual, ANSES entrega el 80% y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta con los controles de salud y escolaridad, por lo que el pago directo ronda los $106.272 por menor.

Sumando la AUH y la Tarjeta ALimentar, los ingresos aproximados de marzo 2026 quedan así:

  • Un hijo: $158.522.

  • Dos hijos: $294.480.

  • Tres hijos: $426.878.

Cómo me puedo anotar a la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026

La Tarjeta Alimentar no requiere inscripción específica. El otorgamiento es automático para quienes cumplen los requisitos y ya cobran las prestaciones mencionadas. Para evitar demoras o suspensiones, lo recomendable es ingresar a Mi ANSES, verificar que los datos personales y familiares estén correctos y presentar la Libreta AUH en los plazos establecidos. Teniendo esa gestión al día, el refuerzo para alimentos se acredita sin necesidad de trámites adicionales.

