Así sigue el calendario de pagos de ANSES para jubilados en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las sumas vigentes y el detalle de acreditaciones para quienes aún no cobraron en este mes. Por







En septiembre la jubilación mínima alcanzó $390.277,18 con el bono incluido. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la acreditación de haberes de septiembre para jubilados y pensionados. Tras completar el pago de la mínima con el bono extraordinario, el organismo avanza con los beneficiarios que perciben montos superiores. El calendario oficial mantiene las fechas previstas y concluirá a fines de este mes.

Anses - Jubilación El calendario de septiembre concluye el 26 con los haberes superiores a la mínima. Freepik

De cuánto es la jubilación de ANSES en septiembre 2025 El ajuste aplicado por Anses corresponde a la inflación de julio, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con un incremento del 1,90%, las prestaciones se actualizaron de manera automática.

De esta forma, la jubilación mínima quedó en $320.277,18, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $390.277,18. En paralelo, el haber máximo se fijó en $2.155.162,17. El incremento también impacta en pensiones y asignaciones sociales, garantizando que los ingresos acompañen la evolución de precios.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 En octubre, los haberes volverán a actualizarse, esta vez con un aumento del 1,88%, manteniendo el refuerzo adicional de $70.000. El calendario de pagos se iniciará el 8 de octubre para quienes perciben la mínima, y continuará en los días posteriores según la terminación del DNI.

Jubilados que coban la mínima Los adultos mayores con haberes mínimos serán los primeros en cobrar en octubre. El esquema contempla el pago escalonado según la terminación del DNI: DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 11 de octubre

DNI terminados en 4: 12 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 18 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Anses - Jubilación En octubre habrá un aumento del 1,88% y continuará el bono de $70.000. Pexels Jubilados que superan la mínima Quienes perciben montos superiores comenzarán a cobrar tras la finalización del cronograma de la mínima. El sistema de acreditación seguirá la misma metodología, con pagos según terminación de DNI: DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de octubre