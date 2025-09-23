Así sigue el calendario de pagos de ANSES para jubilados en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la acreditación de haberes de septiembre para jubilados y pensionados. Tras completar el pago de la mínima con el bono extraordinario, el organismo avanza con los beneficiarios que perciben montos superiores. El calendario oficial mantiene las fechas previstas y concluirá a fines de este mes.
De cuánto es la jubilación de ANSES en septiembre 2025
El ajuste aplicado por Anses corresponde a la inflación de julio, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con un incremento del 1,90%, las prestaciones se actualizaron de manera automática.
De esta forma, la jubilación mínima quedó en $320.277,18, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $390.277,18. En paralelo, el haber máximo se fijó en $2.155.162,17. El incremento también impacta en pensiones y asignaciones sociales, garantizando que los ingresos acompañen la evolución de precios.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
En octubre, los haberes volverán a actualizarse, esta vez con un aumento del 1,88%, manteniendo el refuerzo adicional de $70.000. El calendario de pagos se iniciará el 8 de octubre para quienes perciben la mínima, y continuará en los días posteriores según la terminación del DNI.
Jubilados que coban la mínima
Los adultos mayores con haberes mínimos serán los primeros en cobrar en octubre. El esquema contempla el pago escalonado según la terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1: 9 de octubre
-
DNI terminados en 2: 10 de octubre
-
DNI terminados en 3: 11 de octubre
-
DNI terminados en 4: 12 de octubre
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre
-
DNI terminados en 8: 18 de octubre
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Anses - Jubilación
En octubre habrá un aumento del 1,88% y continuará el bono de $70.000.
Pexels
Jubilados que superan la mínima
Quienes perciben montos superiores comenzarán a cobrar tras la finalización del cronograma de la mínima. El sistema de acreditación seguirá la misma metodología, con pagos según terminación de DNI:
-
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
-
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
-
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
-
DNI terminados en 6 y 7: 25 de octubre
-
DNI terminados en 8 y 9: 26 de octubre