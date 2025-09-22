El paso a paso para desbloquear un extra de ANSES: no todos lo saben La Administración Nacional de la Seguridad Social informó de qué se trata este extra. Todos los detalles. Por







Anses informó que mediante un simple paso a paso, un grupo de beneficiarios puede acceder a un extra. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un extra especial. Se trata del 20% que todos los meses retiene del monto total de la prestación y, para poder cobrarlo, es obligatorio presentar la Libreta AUH, un documento clave que recopila varios datos sobre la vida académica y sanitaria del menor a cargo.

Libreta AUH hasta cuando se puede presentar la Libreta AUH ANSES

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento que deben presentar obligatoriamente y de forma anual los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acreditar los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes a su cargo. Su presentación permite a las familias cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior y la Ayuda Escolar Anual. El trámite se realiza a través de la plataforma mi ANSES o la aplicación móvil, donde se genera, carga y presenta el formulario.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES La presentación de la Libreta AUH puede concretarse de forma online por el portal Mi Anses. Para ello, es necesario usar el formulario creado en la web, dado que es el único válido para la administración. El paso a paso es el siguiente:

El usuario debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Acceder a la sección “Hijos” – apartado Libreta AUH.

Verificar si la información cargada en el sitio web es correcta o debe actualizarla y actuar en consecuencia.

Si falta por completar alguna sección (educación, salud o vacunación), el usuario debe escoger la alternativa “Generar Libreta”.

Descargarla y enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario y llevarlo hasta las instituciones pertinentes. Allá, las autoridades que correspondan deben firmarla y completarla.

Tomar una fotografía o escanear el formulario completo (sobre una superficie plana y bien iluminada para que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). Ha de pesar menos que 3 MB en formato JPG.

Reingresar a Mi ANSES, entrar en la opción “Hijos”-Libreta AUH- Subir Libreta AUH.

El trámite culmina cuando el titular de la AUH recibe un correo electrónico confirmando que la presentación se procesó con éxito.