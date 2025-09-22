El paso a paso para desbloquear un extra de ANSES: no todos lo saben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un extra especial. Se trata del 20% que todos los meses retiene del monto total de la prestación y, para poder cobrarlo, es obligatorio presentar la Libreta AUH, un documento clave que recopila varios datos sobre la vida académica y sanitaria del menor a cargo.
Qué es la Libreta de la AUH de ANSES
La Libreta AUH es un documento que deben presentar obligatoriamente y de forma anual los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acreditar los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes a su cargo. Su presentación permite a las familias cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior y la Ayuda Escolar Anual. El trámite se realiza a través de la plataforma mi ANSES o la aplicación móvil, donde se genera, carga y presenta el formulario.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
La presentación de la Libreta AUH puede concretarse de forma online por el portal Mi Anses. Para ello, es necesario usar el formulario creado en la web, dado que es el único válido para la administración. El paso a paso es el siguiente:
El trámite culmina cuando el titular de la AUH recibe un correo electrónico confirmando que la presentación se procesó con éxito.