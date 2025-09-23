Complemento Leche de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información de este beneficio.

Anses amplió información sobre el cobro del Complemento Leche.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está pronto a finalizar con el calendario de pagos de septiembre. Y, como todos los meses, entregará el extra del Complemento Leche a aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos solicitados. Se trata de un beneficio que todos los meses recibe un aumento y es clave en los ingresos de distintas familias.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario mensual destinado a asegurar la provisión de leche y otros alimentos esenciales para el desarrollo saludable de embarazadas y niños de hasta 3 años.

Este beneficio está destinado a:

Monto del Complemento Leche de ANSES de octubre 2025

El Complemento Leche del Plan 1000 Días apunta a acompañar a mujeres embarazadas y a niños de hasta 3 años.

En octubre, el monto de este refuerzo sube a $44.230, que se depositan en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo.

Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES

Su implementación es automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.