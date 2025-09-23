Complemento Leche de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está pronto a finalizar con el calendario de pagos de septiembre. Y, como todos los meses, entregará el extra del Complemento Leche a aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos solicitados. Se trata de un beneficio que todos los meses recibe un aumento y es clave en los ingresos de distintas familias.
Qué es el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario mensual destinado a asegurar la provisión de leche y otros alimentos esenciales para el desarrollo saludable de embarazadas y niños de hasta 3 años.
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES
Este beneficio está destinado a:
Aumento en la auh y en las demás ayudas sociales como Ayuda Anual Escolar y Complemento Leche
Monto del Complemento Leche de ANSES de octubre 2025
El Complemento Leche del Plan 1000 Días apunta a acompañar a mujeres embarazadas y a niños de hasta 3 años.
En octubre, el monto de este refuerzo sube a $44.230, que se depositan en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo.
Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES
Su implementación es automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.