SUAF de ANSES: cuánto cobro con aumento en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con los pagos de septiembre y para octubre ya detalló que el aumento de las prestaciones será del 1,9%, en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto por el Indec. Es por eso que ya se sabe cuáles son los nuevos montos de las distintas Asignaciones Familiares (SUAF).
SUAF de ANSES: montos de octubre 2025
Con la actualización prevista para el próximo mes, los valores de las Asignaciones Familiares serán los siguientes:
Quiénes dejan de cobrar SUAF de ANSES en septiembre 2025
Según ANSES, el beneficio continuará llegando de manera automática —es decir, sin necesidad de realizar un trámite adicional— a los siguientes grupos: