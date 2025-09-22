22 de septiembre de 2025 Inicio
SUAF de ANSES: cuánto cobro con aumento en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los nuevos montos de estas prestaciones para el próximo mes.

Anses difundió cuáles son las nuevas cifras con aumento de las SUAF para el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con los pagos de septiembre y para octubre ya detalló que el aumento de las prestaciones será del 1,9%, en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto por el Indec. Es por eso que ya se sabe cuáles son los nuevos montos de las distintas Asignaciones Familiares (SUAF).

SUAF de ANSES
El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

SUAF de ANSES: montos de octubre 2025

Con la actualización prevista para el próximo mes, los valores de las Asignaciones Familiares serán los siguientes:

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $58.642.
  • SUAF por Hijo con Discapacidad: $190.751.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.263, con retención del 20%.
  • Asignación por Embarazo: $117.263.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $381.865.
  • Jubilación mínima: $326.362.

Quiénes dejan de cobrar SUAF de ANSES en septiembre 2025

Según ANSES, el beneficio continuará llegando de manera automática —es decir, sin necesidad de realizar un trámite adicional— a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos e hijas de hasta 17 años inclusive.
  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad para los menores.
  • Madres con siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).
