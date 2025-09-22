SUAF de ANSES: cuánto cobro con aumento en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con los pagos de septiembre y para octubre ya detalló que el aumento de las prestaciones será del 1,9%, en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto por el Indec. Es por eso que ya se sabe cuáles son los nuevos montos de las distintas Asignaciones Familiares (SUAF).