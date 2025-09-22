El trámite que ANSES simplificó y al que pueden acceder millones de personas La Administración Nacional de la Seguridad Social definió de qué se trata esta gestión. Por







Anses simplificó un trámite muy importante para los trabajadores. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de septiembre. Y en paralelo, el organismo permite realizar un trámite esencial desde su página web: consultar la Historia Laboral. Aquellos trabajadores que deseen tener acceso a ella, lo pueden hacer a través de simples pasos en la página oficial o en la aplicación.

ANSES historial laboral Para acceder a este servicio, solo necesitan ingresar al sitio web de ANSES utilizando su número de CUIL y clave de la Seguridad Social. Freepik

ANSES: qué es la Historia Laboral La Historia Laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia cuenten con el detalle de sus aportes por las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores, mientras que trabajadores autónomos y monotributistas visualizan los períodos registrados.

Se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma de personal de ANSES.

Cómo consultar la Historia Laboral en ANSES Los interesados deben ingresar al sitio web de ANSES, con cuil y clave de la seguridad Social. Una vez ingresados los datos solicitados, dirigirse a la sección Trabajo, Consultar Historia Laboral.

Esta gestión también puede llevarse a cabo a través de la app mi ANSES.