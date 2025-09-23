23 de septiembre de 2025 Inicio
Insólito momento en Nueva York: Emmanuel Macron quedó varado en la calle debido a la caravana de Donald Trump

El Presidente de Francia circulaba por Manhattan y la Policía local le prohibió el paso. Rápidamente llamó a su par norteamericano y tomó el momento con humor: “Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”.

Macron

Macron, en las calles de Nueva York,

Un momento más que insólito le tocó vivir al presidente francés, Emmanuel Macrón, cuando quedó varado en las calles de Nueva York debido a la caravana del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Rápidamente llamó a su par para contarle la situación y lo tomó con un tono de humor.

Petri descartó una base naval conjunta con EEUU a cambio del préstamo que espera cerrar Milei

El líder francés llegó a Estados Unidos el lunes para asistir a la Asamblea General de la ONU, pero durante un paseo por la noche en Manhattan, el coche de Macron fue detenido por la Policía, que cortó el tráfico debido al paso de la comitiva norteamericana.

“Lo siento, señor Presidente. Lo siento mucho. Todo está bloqueado en este momento. Se aproxima el convoy (de Trump). Lo siento”, se lo escucha decir al agente policial al jefe de Estado europeo.

Rápidamente, el francés llamó a Trump para solicitar que despejaran el paso. “¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, le reprochó Macrón a Trump, con humor y una pequeña sonrisa, según se pueden ver por los videos que circulan en redes sociales.

Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado de Palestina

Emmanuel Macron anunció este lunes que Francia reconocerá oficialmente el Estado de Palestina. La declaración será formalizada en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para el mes de septiembre.

A partir de este pronunciamiento, el país galo se unirá a otras naciones europeas en el reconocimiento del Estado de Palestina, como lo hicieron España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Malta y Armenia.

Macron enfatizó que la decisión se alinea con el compromiso de larga data de Francia para lograr una paz justa y duradera en el Medio Oriente. "La necesidad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y rescatar a la población civil", sostuvo el presidente francés.

