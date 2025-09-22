22 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó quiénes serán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1 que cobrarán este martes 23 de septiembre de 2025.

Anses simplificó un trámite muy importante para los trabajadores.
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este martes 23 de septiembre con DNI finalizado en 2 y 3.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes 23 de septiembre con DNI culminado en 9.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar lo correspondiente este lunes con DNI culminados en 4 y 5.

El aumento de octubre actualiza los montos de SUAF y otras asignaciones con una suba del 1,9%.

La buena noticia que recibieron los beneficiarios del SUAF de ANSES para octubre 2025

Anses difundió cuáles son las nuevas cifras con aumento de las SUAF para el próximo mes.

SUAF de ANSES: cuánto cobro con aumento en octubre 2025

Anses informó que mediante un simple paso a paso, un grupo de beneficiarios puede acceder a un extra.

El paso a paso para desbloquear un extra de ANSES: no todos lo saben

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 22 de septiembre

La PUAM se otorga a adultos mayores de 65 años que no reúnen los aportes para jubilarse.

ANSES deposita $261.013 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

Los ingresos familiares varían según la cantidad de hijos y pueden superar los $433.000 con refuerzos adicionales.

ANSES entrega $146.050 a familias en octubre 2025: chequeá si accedés

