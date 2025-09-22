Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó quiénes serán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1 que cobrarán este martes 23 de septiembre de 2025.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este martes 23 de septiembre con DNI finalizado en 2 y 3.

ANSES: Asignación por Embarazo Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes 23 de septiembre con DNI culminado en 9.

ANSES: Asignaciones de Pago Único El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 1 Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar lo correspondiente este lunes con DNI culminados en 4 y 5.