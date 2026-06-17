Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de ANSES en julio 2026 Conocé cuánto se cobrará, cómo quedan los montos y cuáles son las fechas de pago del próximo calendario. Por Agregar C5N en









¿Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social en julio 2026?.

La AUH aumentará su onto en julio de 2026.

El organismo retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante julio.

Las familias con tres o más hijos reciben $149.425 por Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirán un nuevo incremento el proximo mes como consecuencia de la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad vigente. ¿Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social en julio 2026?.

Luego de que el INDEC informara una inflación del 2,1% durante mayo, se confirmó que las asignaciones sociales administradas por el organismo previsional tendrán un ajuste equivalente a partir del próximo calendario de pagos.

La medida busca acompañar la evolución del costo de vida y preservar el poder adquisitivo de los hogares que reciben asistencia social.

Cómo es el aumento para AUH de ANSES en julio 2026 Con la actualización del 2,1%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $148.003,59. Como ocurre habitualmente, los titulares percibirán el 80% del beneficio de manera mensual, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud y escolaridad de los menores.

AUH Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) también alcanzará un valor bruto de $148.003,59 durante julio. Además de la prestación principal, muchas familias reciben el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la asignación. Los montos varían según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425. A estos beneficios también puede sumarse el Complemento Leche del Plan de los Mil Días para hogares con niños de hasta tres años. En qué fecha de julio 2026 cobra AUH de ANSES El cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI del titular. Las fechas previstas son: DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio. Los depósitos se acreditarán directamente en las cuentas bancarias habituales de los beneficiarios.