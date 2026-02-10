Cuál es la promoción que Cuenta DNI renovó en febrero 2026 y tiene a todos los usuarios contentos Vuelve el beneficio más usado del mes. Gracias a esta acción es posible ahorrar hasta 20 mil pesos por mes. Por + Seguir en







La billetera digital del Banco Provincia mantiene este beneficio junto a rebajas en supermercados de toda la provincia, ferias y mercados, y locales gastronómicos.

Cuenta DNI renovó en febrero su beneficio más esperado y vuelve a ofrecer descuento en carnicerías todos los viernes.

El esquema permite ahorrar hasta $20.000 en el mes si se aprovechan las cuatro semanas completas.

Además del ahorro en alimentos, siguen vigentes promociones en supermercados, gastronomía y ferias.

Las rebajas alcanzan también a marcas de verano, universidades y comercios de cercanía en toda la provincia. Cuenta DNI actualizó para el mes febrero una de las promociones más celebradas por sus usuarios. Se trata del descuento semanal en carnicerías, clave para el gasto en alimentos básicos. La billetera digital del Banco Provincia mantiene este beneficio junto a rebajas en supermercados de toda la provincia, ferias y mercados, y locales gastronómicos, en plena temporada de verano.

El esquema se completa con descuentos en marcas turísticas, balnearios y comercios adheridos, lo que hace más amplio el alcance tanto para quienes están viajando por las vacaciones como para quienes se quedan en sus ciudades. Con reintegros semanales y topes claros, es posible planificar compras y maximizar el ahorro a lo largo de todo el mes.

carnicerias Qué promoción de Cuenta DNI se renovó para febrero 2026 El beneficio más esperado es el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, incluido dentro de los comercios de cercanía. Durante todo febrero, la promoción se activa los viernes y ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por semana, alcanzable con consumos de $25.000.

Como el reintegro se renueva cada semana y el mes tiene cuatro viernes, el ahorro total puede llegar a $20.000. El pago debe realizarse exclusivamente desde la app, utilizando QR o Clave DNI con dinero en cuenta, y la devolución puede demorar hasta diez días hábiles.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 Además de las carnicerías, siguen vigentes múltiples beneficios. Las marcas destacadas del verano cuentan con un 25% de ahorro todos los días, con un tope de $10.000 por semana y por marca, e incluyen locales gastronómicos, paradores y balnearios de la costa bonaerense.

Las tiendas Full YPF ofrecen un 25% los sábados y domingos, con tope de $8.000 semanal. En ferias y mercados bonaerenses hay un 40% de descuento diario, con límite de $6.000 por semana, al igual que en comercios ubicados dentro de universidades. También continúan los beneficios en supermercados de la provincia durante toda la semana, junto con rebajas en librerías los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, ambos sin tope de reintegro.