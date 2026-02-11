Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 420.000 pesos a 30 días en febrero 2026 Este tipo de alternativa continúa siendo utilizada por ahorristas que priorizan estabilidad y bajo riesgo. Por + Seguir en







Las alternativas gestionadas de forma electrónica permiten compensar con mayor eficacia la variación del costo de vida en el corto plazo.

La rentabilidad varía según el canal de depósito, con mejores tasas en modalidad online.

A 30 días, el rendimiento es moderado, pero permite obtener ingresos previsibles.

Las tasas nominales anuales se ubican entre el 20,50% y el 25%, según la opción elegida.

El contexto de desaceleración inflacionaria mejora la comparación frente al avance de los precios. Durante febrero, quienes evalúan colocar $420.000 en un plazo fijo a corto plazo pueden estimar de antemano qué retorno obtendrán al finalizar el período. Las tasas actuales permiten calcular con precisión los intereses generados en apenas un mes.

Este tipo de alternativa continúa siendo utilizada por ahorristas que priorizan estabilidad y bajo riesgo, especialmente en escenarios donde la inflación muestra señales de moderación. La posibilidad de conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento lo convierte en una herramienta útil para organizar las finanzas personales.

Con diferencias de rendimiento entre canales tradicionales y digitales, el análisis detallado de las condiciones ofrecidas por cada entidad se vuelve importante para sacarle el máximo provecho al resultado sin modificar el capital inicial.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $420.000 en un plazo fijo según el banco Al constituir la operación en sucursal, por ejemplo, del Banco Nación, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%, los intereses generados en 30 días ascienden a $7.076,71. De esta manera, al vencimiento se reciben $427.076,71.

En cambio, al realizarla a través de canales electrónicos, la tasa ofrecida es más alta. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, el rendimiento alcanza los $8.630,14 en el mismo lapso. El monto final en este caso llega a $428.630,14. La diferencia permite ver que la operatoria digital suele contar con incentivos mayores, ya que reduce costos administrativos para las entidades y permite trasladar parte de ese beneficio al cliente mediante tasas más competitivas.

banco nacion Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones de suba de precios para el inicio de 2026 se ubican en torno al 2% mensual, un nivel más contenido que el observado en períodos anteriores. En este escenario, estos instrumentos logran acercarse a un rendimiento real más equilibrado, especialmente en colocaciones de corta duración. Aunque el margen no es amplio, la renovación periódica del capital junto con los intereses generados ayuda a mantener el desempeño acumulado. Por eso, resulta fundamental monitorear la evolución de las tasas disponibles y ajustar decisiones para sostener la capacidad de compra a lo largo del tiempo.