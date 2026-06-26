Así podés anotarte para cobrar la ayuda de $360.000 de ANSES en julio 2026 La asistencia económica que otorga La Administración Nacional de la Seguridad Social a personas que perdieron su empleo formal continúa vigente. Para acceder al beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones vinculadas a la actividad laboral previa, los aportes realizados y la situación de desempleo registrada. Por Agregar C5N en









La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica destinada a personas que perdieron su empleo formal.

El monto de la Prestación por Desempleo puede alcanzar los $363.000 mensuales, de acuerdo con la situación particular de cada beneficiario.

Para acceder al beneficio es necesario acreditar los aportes realizados durante la etapa laboral y presentar la documentación que respalde la desvinculación.

La duración del cobro varía según la cantidad de meses aportados antes de perder el empleo, con un esquema de cuotas definido por ANSES.

Los beneficiarios mayores de 45 años pueden acceder a una extensión del período de cobro bajo determinadas condiciones. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica destinada a personas que perdieron su empleo formal. El beneficio requiere realizar un trámite para acceder al beneficio. Así podés anotarte para cobrar la ayuda de $360.000 de ANSES en julio 2026

Esta asistencia económica está dirigida a personas que perdieron su trabajo en el sector privado y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. El acceso al beneficio depende de la situación laboral previa y de los aportes realizados antes de la desvinculación.

La prestación puede alcanzar un monto mensual de hasta $363.000 y su duración varía según la cantidad de meses trabajados y aportados antes de quedar desempleado. Además, quienes tienen más de 45 años pueden acceder a una extensión del período de cobro en determinados casos. Para iniciar la gestión es necesario presentar documentación que acredite la finalización de la relación laboral y realizar el trámite dentro del plazo previsto por el organismo. La solicitud puede efectuarse tanto de manera online como presencial, según la modalidad elegida por el solicitante.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en julio 2026 La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado sin trabajo por alguna de las siguientes causas:

Despido sin causa.

Finalización del contrato laboral.

Quiebra o cierre de la empresa.

Renuncia por causas justificadas. Además, es necesario cumplir con determinados requisitos de aportes para acceder al beneficio. Para hacerlo, los trabajadores con empleo permanente deben acreditar al menos seis meses de aportes registrados durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral. En el caso de quienes se desempeñaban como trabajadores eventuales o de temporada, es necesario haber trabajado más de 90 días durante el último año y registrar menos de 12 meses de actividad laboral en los tres años previos a la solicitud del beneficio.

Por cuánto tiempo se entrega la Prestación por Desempleo de ANSES La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados antes de quedar desempleado: Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas. Las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales. Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES La solicitud puede realizarse de manera online a través de Atención Virtual o de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo. Para iniciar el trámite se necesita: DNI.

Telegrama de despido, carta documento o constancia que acredite la finalización de la relación laboral. Es importante tener en cuenta que la gestión debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido para no perder el derecho a percibir la prestación.