- El sistema ajusta de forma periódica los parámetros que determinan quiénes dejan de acceder al beneficio familiar SUAF
- La evaluación se realiza sobre los ingresos brutos registrados de cada integrante del grupo familiar
- La actualización impacta en trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional
- Los cambios se aplican sin necesidad de trámite, ya que dependen de información oficial ya declarada
A partir del mes que viene, La Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares con un aumento del 2,15%. El cambio redefine quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares y deja afuera a los hogares que superen los nuevos límites establecidos por el organismo. ¿Cuáles son los trabajadores que dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio 2026?
Este ajuste modifica tanto los montos de las prestaciones como los ingresos máximos permitidos para acceder al beneficio y en algunos días, algunos empleados y familias quedarán excluidos automáticamente si superan los nuevos límites establecidos.
El SUAF se ajusta de forma periódica en función de la inflación, lo que implica que tanto los importes como los umbrales salariales pueden modificarse en los próximos meses. Cada actualización es informada oficialmente por ANSES y se publica junto con el calendario de pagos vigente.
Qué topes de ingreso tiene SUAF de ANSES en julio 2026
ANSES toma en cuenta los ingresos brutos declarados, es decir, antes de descuentos por aportes, impuestos u otras deducciones.
Vigencia: julio de 2026
Quiénes dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio 2026
Desde julio de 2026, dejan de percibir asignaciones familiares los hogares que cumplan al menos una de estas condiciones:
- Un integrante del grupo familiar supera los $3.034.844 mensuales.
- El total de ingresos del hogar excede los $6.069.688 mensuales.
En estos casos, ANSES suspende automáticamente el pago del SUAF. El cambio puede alcanzar a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones contributivas.
Excepciones importantes
Existe una excepción clave dentro del sistema:
Las familias con hijos con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden seguir cobrando la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual sin límite de ingresos.
(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores
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Cuánto se cobra por SUAF de ANSES en julio 2026
Con la actualización del 2,15%, los principales valores quedan así:
Asignación por Hijo (primer rango): $74.033
Asignación Prenatal: $74.033
Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango): $241.041
Asignación por Nacimiento: $86.295
Asignación por Adopción: $515.930
Asignación por Matrimonio: $129.209
Asignación por Cónyuge: $17.964
Quiénes pueden cobrar el SUAF