El organismo previsional ajusta los parámetros del sistema de asignaciones familiares, lo que redefine el acceso al beneficio en función de los ingresos declarados. Con la nueva actualización, algunos grupos pueden quedar excluidos mientras otros continúan dentro del esquema vigente según su situación laboral y económica.

¿Cuáles son los trabajadores que dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio 2026?

A partir del mes que viene, La Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares con un aumento del 2,15%. El cambio redefine quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares y deja afuera a los hogares que superen los nuevos límites establecidos por el organismo. ¿Cuáles son los trabajadores que dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio 2026?

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Este ajuste modifica tanto los montos de las prestaciones como los ingresos máximos permitidos para acceder al beneficio y en algunos días, algunos empleados y familias quedarán excluidos automáticamente si superan los nuevos límites establecidos.

El SUAF se ajusta de forma periódica en función de la inflación, lo que implica que tanto los importes como los umbrales salariales pueden modificarse en los próximos meses. Cada actualización es informada oficialmente por ANSES y se publica junto con el calendario de pagos vigente.

ANSES toma en cuenta los ingresos brutos declarados, es decir, antes de descuentos por aportes, impuestos u otras deducciones.

Vigencia: julio de 2026

Quiénes dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio 2026

Desde julio de 2026, dejan de percibir asignaciones familiares los hogares que cumplan al menos una de estas condiciones:

Un integrante del grupo familiar supera los $3.034.844 mensuales.

El total de ingresos del hogar excede los $6.069.688 mensuales.

En estos casos, ANSES suspende automáticamente el pago del SUAF. El cambio puede alcanzar a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones contributivas.

Excepciones importantes

Existe una excepción clave dentro del sistema:

Las familias con hijos con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden seguir cobrando la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual sin límite de ingresos.

(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores Freepik

Cuánto se cobra por SUAF de ANSES en julio 2026

Con la actualización del 2,15%, los principales valores quedan así:

Asignación por Hijo (primer rango): $74.033

Asignación Prenatal: $74.033

Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango): $241.041

Asignación por Nacimiento: $86.295

Asignación por Adopción: $515.930

Asignación por Matrimonio: $129.209

Asignación por Cónyuge: $17.964

Quiénes pueden cobrar el SUAF