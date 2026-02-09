9 de febrero de 2026 Inicio
Así podés ahorrar más de $60.000 con Cuenta DNI si sos jubilado en febrero 2026

Con beneficios vigentes a lo largo de febrero de 2026, Cuenta DNI presenta reintegros en alimentos, farmacias y ferias que, bien aprovechados, permiten a los jubilados superar los $60.000 de ahorro mensual.

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

 

  • Beneficios activos durante todo febrero de 2026 para jubilados.
  • Ahorros pensados para gastos cotidianos y alimentos esenciales.
  • Descuentos previsibles que permiten planificar el presupuesto mensual.
  • Pagos simples y rápidos usando saldo de la app Cuenta DNI.

Durante febrero de 2026, los jubilados usuarios de Cuenta DNI cuentan con una oportunidad excepcional para aliviar el bolsillo. Gracias a la renovación del esquema de promociones del Banco Provincia, los beneficiarios pueden alcanzar un ahorro total superior a los $60.000 en consumos habituales. Esta billetera digital ha puesto el foco en los gastos cotidianos, integrando nuevas marcas y rubros para maximizar el impacto positivo en la economía de los adultos mayores.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una promoción clave para ahorrar en compras de supermercado.
Este es el supermercado que tiene descuento con Cuenta DNI y no tiene tope de reintegro

El pilar fundamental de esta estrategia de ahorro se encuentra en los alimentos y los comercios de cercanía. El beneficio más destacado ocurre todos los viernes del mes, cuando se activa un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción cuenta con un tope de reintegro de $5.000 por día, lo que permite una planificación semanal efectiva para optimizar el presupuesto destinado a proteínas básicas.

La ventaja competitiva de este sistema es su simplicidad y previsibilidad. Al utilizar el descuento de los viernes de manera constante, un jubilado puede acumular hasta $20.000 de ahorro solo en el rubro de carnes, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni participar en sorteos. Sumado a las ferias y mercados bonaerenses, Cuenta DNI se consolida como una herramienta financiera clave para defender el poder adquisitivo durante todo el mes.

Como es el ahorro de Cuenta DNI para jubilados en febrero 2026

Como complemento a los beneficios semanales, los jubilados también cuentan con un descuento destacado en ferias y mercados bonaerenses, vigente durante todos los días del mes. La promoción contempla un 40% de reintegro con un tope de $6.000 por semana, lo que la convierte en una de las opciones más efectivas para achicar el gasto en alimentos básicos. Aprovechado de manera constante, este beneficio permite incrementar de forma notable el ahorro mensual y acceder con mayor facilidad a productos frescos.

Para muchos adultos mayores, este incentivo resulta central en la organización del presupuesto del hogar, ya que reduce el costo de frutas, verduras y otros artículos esenciales sin trámites complejos. El pago directo con el saldo de la aplicación simplifica la operatoria y convierte cada compra cotidiana en una decisión estratégica para optimizar el uso de los ingresos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.

