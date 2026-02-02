Nuevo DNI 2026: qué hacer si lo pedí y me llega el documento viejo

El Registro Nacional de las Personas modificó los documentos nacionales de identidad electrónicos, con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) lanzó los nuevos documentos nacionales de identidad electrónicos y modificó los pasaportes para mejorar las medidas de seguridad y tener tecnología adecuadas a los estándares internacionales. El trámite puede iniciarse de manera online.

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que estas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) , en particular la N° 9303/2015/2021 , que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa , con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto , lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales .

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Obviamente que seguirá manteniendo el nombre y apellido completo , sexo, número de DNI , fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento , número de serie grabado por láser, código CAN , imagen fantasma y firma del titular . En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La disposición también confirmó que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

Qué pasa si pedí el nuevo DNI y me llega el viejo

En caso de que se tramite el nuevo documento nacional de identidad y se reciba la versión anterior, se debe volver a realizar el trámite y pagar nuevamente $7.500, como si se lo hubiera perdido, debido a que el Gobierno aclaró que las modificaciones se llevarán adelante gradualmente y que el anterior formato continuará vigente.

Cómo hacer el trámite online para renovar el DNI en 2026

Una vez superado el vencimiento que figura en el anverso, el DNI deja de ser válido para cualquier trámite oficial, lo que puede derivar en demoras o rechazos inesperados.

Para renovarlo se debe solicitar un turno a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina. Este paso online permite elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde se tenga domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper.

Luego, el proceso continúa de forma presencial: el ciudadano debe presentarse en el lugar elegido, donde el trámite suele demorar alrededor de 15 minutos. Para menores de 14 años, la gestión debe realizarse con la presencia de un padre, madre o tutor legal, quien deberá acreditar el vínculo correspondiente.

El seguimiento del trámite puede hacerse online con el número de ID. Al momento de la entrega, el DNI debe ser recibido por una persona mayor de 18 años con la constancia del trámite.