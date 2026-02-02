2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo DNI 2026: qué hacer si lo pedí y me llega el documento viejo

El Registro Nacional de las Personas modificó los documentos nacionales de identidad electrónicos, con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad.

Por
El Gobierno lanzó el nuevo DNI.

El Gobierno lanzó el nuevo DNI.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) lanzó los nuevos documentos nacionales de identidad electrónicos y modificó los pasaportes para mejorar las medidas de seguridad y tener tecnología adecuadas a los estándares internacionales. El trámite puede iniciarse de manera online.

La fiscal Mónica Ferre dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de Dolores.
Te puede interesar:

El adolescente acusado del brutal ataque a Thiago en Pinamar se negó a declarar

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que estas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

renaper.jpg
El Gobierno lanzó el nuevo DNI.

El Gobierno lanzó el nuevo DNI.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Obviamente que seguirá manteniendo el nombre y apellido completo, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La disposición también confirmó que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

Qué pasa si pedí el nuevo DNI y me llega el viejo

En caso de que se tramite el nuevo documento nacional de identidad y se reciba la versión anterior, se debe volver a realizar el trámite y pagar nuevamente $7.500, como si se lo hubiera perdido, debido a que el Gobierno aclaró que las modificaciones se llevarán adelante gradualmente y que el anterior formato continuará vigente.

Cómo hacer el trámite online para renovar el DNI en 2026

Una vez superado el vencimiento que figura en el anverso, el DNI deja de ser válido para cualquier trámite oficial, lo que puede derivar en demoras o rechazos inesperados.

Para renovarlo se debe solicitar un turno a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina. Este paso online permite elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde se tenga domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper.

Luego, el proceso continúa de forma presencial: el ciudadano debe presentarse en el lugar elegido, donde el trámite suele demorar alrededor de 15 minutos. Para menores de 14 años, la gestión debe realizarse con la presencia de un padre, madre o tutor legal, quien deberá acreditar el vínculo correspondiente.

El seguimiento del trámite puede hacerse online con el número de ID. Al momento de la entrega, el DNI debe ser recibido por una persona mayor de 18 años con la constancia del trámite.

Noticias relacionadas

Más de 100 motos participarán del evento en La Feliz.

Mar del Plata se prepara para recibir el 8° Encuentro Internacional de Harley-Davidson

Los pasaportes actuales seguirán con su validez hasta su vencimiento, sin obligación de renovación inmediata

¿Es obligatorio renovar el pasaporte? Cuánto cuesta y cómo tramitarlo

Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta amarilla por calor extremo: cuál será el día más caluroso de la semana en CABA

Bastian Jerez permanece internado.

Operaron a Bastian por séptima vez y sigue en terapia intensiva

El hecho se produjo en Palermo.

Se incendió un departamento en Palermo: hubo al menos siete personas asistidas

La extradición de Pequeño J podría darse en uno o dos meses 

Confirmaron la autorización para la extradición de Pequeño J: cuánto podría demorar su llegada a Argentina

Rating Cero

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

últimas noticias

Esteban Paulón en la Cámara de Diputados.

Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

Hace 10 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 3 de febrero

Hace 18 minutos
Los envíos de coparticipación a las provincias cayeron un 8%.

La recaudación tributaria tuvo una caída real del 7,6% en el primer mes del año

Hace 1 hora
play
Stranger Things: Relatos del 85.

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Hace 1 hora
La fiscal Mónica Ferre dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de Dolores.

El adolescente acusado del brutal ataque a Thiago en Pinamar se negó a declarar

Hace 1 hora