Descuento y cuotas: qué promociones tiene Cuenta DNI en febrero 2026 para la vuelta a clases

Con Cuenta DNI, Banco Provincia lanzó las promociones de febrero con reintegros, cuotas sin interés y descuentos en útiles, libros, ropa y tecnología.

La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones particulares para la escolaridad.

Cuenta DNI
  • Banco Provincia lanzó con Cuenta DNI beneficios para la vuelta a clases 2026, con reintegros en útiles, libros y uniformes en locales y en Provincia Compras.
  • La app ofrece 10% de ahorro sin tope en librerías de texto (lunes y martes) y 20% en comercios de cercanía los viernes, con límite semanal de $5.000.
  • Con tarjetas Visa y Mastercard hay hasta 20% de descuento y 4 cuotas sin interés en indumentaria y artículos deportivos en fechas especiales.
  • Provincia Compras suma financiación de hasta 12 y 18 cuotas sin interés en tecnología y mobiliario escolar para aliviar el gasto familiar.

Con el comienzo de las clases cada vez más cerca, Cuenta DNI vuelve a convertirse en un respaldo clave para la economía de las familias bonaerenses. Banco Provincia presentó un paquete de beneficios pensado para reducir el impacto de los gastos en útiles, libros y otros insumos básicos. La propuesta incluye reintegros y descuentos especiales, disponibles tanto en locales físicos como en la tienda online Provincia Compras.

Las promociones de Cuenta DNI permite generar un ahorro constante durante el mes.
Esta es la mejor manera de ahorrar $6.000 por semana en compras cotidianas con Cuenta DNI en febrero 2026

Para quienes optan por pagar con tarjeta, la entidad también dispuso promociones con Visa y Mastercard, con rebajas de hasta el 20% y la posibilidad de financiar en cuotas sin interés productos de indumentaria y artículos deportivos. Estas facilidades permiten encarar la renovación escolar sin que el presupuesto mensual se vea demasiado afectado.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Además, el programa suma descuentos puntuales en librerías, jugueterías y ópticas, así como en la adquisición de textos escolares en comercios adheridos. Con esta variedad de rubros, Banco Provincia apunta a cubrir las principales necesidades del regreso a clases y ofrecer herramientas concretas para cuidar el poder de compra de sus clientes.

Qué promociones ofrece Cuenta DNI pensando en la vuelta a clases de 2026

Para el ciclo lectivo 2026, Cuenta DNI junto al Banco Provincia implementaron un esquema de beneficios enfocado en los principales gastos escolares: útiles, libros y ropa. La billetera virtual ofrece un 10% de ahorro sin tope de reintegro en librerías de texto los lunes y martes, una oportunidad ideal para adquirir manuales y material de lectura. A su vez, los viernes se aplica un 20% de descuento en comercios de cercanía adheridos —como librerías comerciales y locales de uniformes— con un límite de $5.000 por semana, lo que permite planificar las compras y optimizar las devoluciones.

En paralelo, la entidad refuerza la propuesta con ventajas financieras a través de sus tarjetas de crédito y del sitio Provincia Compras. Con Visa y Mastercard se puede acceder a rebajas de hasta el 20% y 4 cuotas sin interés en indumentaria y artículos deportivos durante fechas puntuales de febrero. Además, el portal online habilita planes de hasta 12 y 18 cuotas sin interés en tecnología y mobiliario escolar, combinando reintegros inmediatos con financiación extendida para aliviar el impacto del inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
